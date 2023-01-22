Роберт Паттінсон розповів, як ледь не отримав розлади харчової поведінки через виснажливі дієти

З вимогливими критеріями для участі у кіно стикаються не лише жінки, а й чоловіки. Актор Роберт Паттінсон не став виключенням.

Зірка кіно зізнався, що і сам перепробував безліч дієт задля того, що тримати себе у формі. Паттінсон розповів у інтерв'ю ES, що завжди відчував конкуренцію з іншими чоловіками у шоубізнесі та мав чимало конкурентів, тому виснажував свій організм різними програмами та методами.

"Одного разу я два тижні не їв нічого, крім картоплі, як детокс. Тільки відварена картопля та гімалайська рожева сіль. Зважаючи на все, це очищення… ви напевно схуднете. І я намагався зробити кето один раз. Я подумав: "О, є дієта, при якій ви постійно їсте ковбасні вироби та сир?" Але я не розумів, що пиво не можна, тому що воно повністю суперечить меті", - розповів Паттінсон.

Роберт поділився, що часом почувався ніяково, бо його розглядали лише як секс-символ. В якийсь момент актор зрозумів, що опинився на межі та майже отримав розлад харчової поведінки.

"Дуже дуже легко потрапити в залежність, навіть якщо просто вважаєш калорії, але і це викликає сильне звикання. Ти не до кінця усвідомлюєш, наскільки це підступний процес, поки не стане надто пізно", - поділився Роберт.

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