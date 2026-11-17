Роберт Паттінсон / © Associated Press

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Британський актор Роберт Паттінсон зіграє роль Джеймса Бонда у новому фільмі про агента 007, режисером якого стане Дені Вільньов.

Прихильники кінофраншизи по-різному реагували на цю новину. Хтось переконаний, що Роберт Паттінсон з його талантом чудово втілить на екранах Джеймса Бонда, а хтось доволі скептично до цього поставився, мовляв, не той типаж і вік.

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Однак незмінним лишилося одне — це згадки про роль Едварда Каллена, якого Роберт Паттінсон зіграв у «Сутінках». Схоже, актор може кого завгодно втілити на екранах, але амплуа про «вічно 17-річного вампіра» закріпилося за ним надовго.

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Редакція сайту ТСН.ua зібрала меми, якими рясніє Мережа після оголошення Роберта Паттінсона новим Джеймсом Бондом.

Найбільше у фотожабах згадували роль Едварда Каллена. Деякі брали кадри з фільму «Сутінки» та з гумором уявляли, які ж діалоги могли були у героя Роберта Паттінсона з Беллою Свон. Наприклад, коли героїня каже: «Я знаю, хто ти», то замість «вампір» говорить «Джеймс Бонд».

Тепер Белла точно знає, хто ж такий насправді Едвард / © фото з соцмереж

Або ж ще є інша варіація. Зокрема, після «Сутінків» Роберт Паттінсон встиг знятися у багатьох відомих картинах, наприклад, у «Бетмені». Тож, тепер Белла Свон без поняття, хто ж такий Едвард.

Або й не знає / © фото з соцмереж

До речі, у «Сутінках» була сцена, де герой Роберта Паттінсона стежив за головною героїнею. У Мережі жартують, що тепер він може «стежити за жінками» у рамках закону.

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Тепер Роберт Паттінсон закон не порушуватиме / © фото з соцмереж

До речі, у соцмережах також зазначають, що цільова аудиторія Роберта Паттінсона подорослішала. Тож, ті, хто фанатів від «Сутінків», тепер із захопленням дивитимуться Джеймса Бонда. Щоправда, раз на рік обов’язково будуть передивлятися серію фільмів про «лева, який закохався у вівцю».

Звичайно, нового Джеймса Бонда дивитимуться, але й перегляд «Сутінків» раз на рік — це вже традиція / © фото з соцмереж

Інші ж користувачі зазначили, що останнім часом Роберт Паттінсон зіграв у багатьох картинах. Юзери жартують, що іншим акторам варто бути насторожі. Бо штучний інтелект то не замінить їхню роботу, а от Роберт Паттінсон — так.

Голлівудським акторам варто бути обережнішими / © фото з соцмереж

Нагадаємо, 16 листопада нарешті оголосили, хто зіграє нового Джеймса Бонда замість Денієля Крейга. Роль агента 007 довірили Роберту Паттінсону.

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