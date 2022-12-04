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Роберт Паттінсон вперше за чотири роки стосунків офіційно вийшов на публіку зі своєю дівчиною

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Роберт Паттінсон вперше за чотири роки стосунків офіційно вийшов на публіку зі своєю дівчиною

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Актор зі своєю коханою С'юкі Вотергаус відвідав модний показ.

Британський актор Роберт Паттінсон вперше за чотири роки стосунків представив публіці свою кохану, британську модель С'юкі Вотергаус.

Закохані разом відвідали модний показ чоловічої колекції одягу Dior у Гізі, Єгипет. На публіці пара не соромилася демонструвати свої теплі почуття одне до одного. Закохані мило позували перед об'єктивами фотокамер, усміхалися, трималися за руки та обіймалися.

Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / © Getty Images
Роберт Паттінсон та С'юкі Вотергаус / Фото: Getty Images

Зазначимо, це вперше, коли Роберт та С'юкі разом вийшли на публіку у статусі пари. Знаменитості зустрічаються вже чотири роки, утім про їхні стосунки дізналися ЗМІ, а разом закоханих заскочували лише папараці. Тим часом Роберт та С'юкі не поспішали ділитися подробицями особистого життя.

До речі, 2020 року у ЗМІ ширилася інформація, що Паттінсон освідчився Вотергаус. Причиною таких чуток стала каблучка на безіменному пальці С'юкі, яка була схожою на заручальну.

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Дата публікації
Перегляди
679
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