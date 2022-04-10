"Робить себе жертвою": Сєрга відповів на звинувачення Тодоренко і показав справжнє листування з нею

Раніше виконавиця заявляла, що Коля нібито намагається хайпуватися на її імені.

Соліст гурту The Коля, Коля Сєрга, відповів Регіні Тодоренко на її звинувачення в тому, що він нібито намагається хайпувати на її імені.

Співачка вчора, 9 квітня, опублікувала листування з виконавцем, де вона йому пише, а він їй не відповідає. Тож Коля оприлюднив в Instagram справжнє листування з Регіною. На знімках видно, що Сєрга відповів Тодоренко на її запитання.

Коля Сєрга показав листування з Регіною Тодоренко / instagram.com/thekolya

Загалом, Коля переконаний, що співачка просто його заблокувала, а листування їхнє опублікувала, аби зробити себе жертвою.

Коля Сєрга показав листування з Регіною Тодоренко / instagram.com/thekolya

Коля Сєрга показав листування з Регіною Тодоренко / instagram.com/thekolya

"З огляду на те, що Регіна мені писала, вона або забула, що я у неї заблокований, або ж спеціально це розіграла, аби зробити себе жертвою, або ж Instagram якимось чином заблокував мене самостійно. Це не змінює мого ставлення до Регіни, через її позицію стосовно України та всім тим жахливим речам, що творить Росія, але створює додаткові запитання", - підкреслив Сєрга.

Коля Сєрга показав листування з Регіною Тодоренко / instagram.com/thekolya

Нагадаємо, все почалося з того, що Коля розповів, що у Бучі окупанти вбили його товариша, який раніше був у романтичних стосунках з Регіною. Співачці ж не сподобалося те, що Сєрга це публічно розголосив.

Зазначимо, Регіна Тодоренко, яка живе в РФ, поводиться, ніби в Україні немає війни, а російські солдати не вбивають цивільних. Коли ще Instagram не був заблокований у Росії, артистка розважала фанів та, зокрема, демонструвала свій гардероб.

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