"Роблять з людей ідіотів": Мартиновська зробила нову заяву після скандалу — як їй відповіли українці

Ольга Мартиновська / © instagram.com/olga_martynovska

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Суддя популярного кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська опинилася в центрі гучного скандалу після свого інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній. Відома кухарка зробила нову заяву щодо своїх слів про знущання над котами та стверджує, що її слова були просто вирваною з контексту метафорою хуліганського дитинства.

Однак, користувачів Мережі допис Мартиновської не розчулив та вона знову отримала порцію критики у свою адресу.

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

© Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Реакція користувачів / © Фото з відкритих джерел

Нова заява Мартиновської після скандалу: що відповіла

Мартиновська в своєму Instagram запевнила підписників, що насправді ніколи не знущалася з тварин, а її слова були просто вирваною з контексту метафорою хуліганського дитинства.

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«Хочу прокоментувати уривок з мого нещодавного інтерв’ю, який зараз активно поширюється в мережі. Я не описувала власний вчинок щодо тварин. А дуже невдало намагалася пояснити, чому в дитинстві мене сприймали як хуліганку, і змішала власні спогади з дурними дитячими уявленнями про те, як виглядає „шибайголова“. У результаті це прозвучало як моя особиста історія. І відповідальність за це повністю на мені», — заявила шеф-кухарка.

Знаменитість підкреслила, що головною її помилкою стала нездатність прорахувати, як саме її дорослі слова сприймуть інші люди. Публічний статус зобов’язує до суворого самоконтролю, якого під час інтерв’ю не було дотримано.

«Але є ще дещо більш важливе. Незважаючи на те, що говорила не про власний дитячий вчинок, я не усвідомила, як це звучатиме з вуст вже дорослої та пулічної людини. Я не усвідомила, що моя інтонація, мої формулювання і сама подача можуть створити враження, ніби жорстокість до тварин це щось, про що можна згадувати легко, без належної оцінки і унормовувати подібне. І саме це я вважаю своєю найбільшою помилкою. Я розумію, чому багато людей були обурені. І сьогодні, переглядаючи той фрагмент, я сама бачу те, чого не побачила в момент розмови», — додала Мартиновська.

Наприкінці свого звернення кулінарна суддя запевнила громадськість, що її життєві цінності кардинально відрізняються від того образу, який сформувався через невдалий фрагмент відео. Вона закликала аудиторію до суворої оцінки її промови та подякувала за критику.

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«Для мене неприйнятне будь-яке жорстоке поводження з тваринами. І мені шкода, що через мої слова та мою необережність виникло інше враження. Я не прошу забути цю історію чи поставитися до неї поблажливо. Я лише хочу чесно сказати: те, що я намагалася розповісти, і те, що в результаті прозвучало — це дві різні речі. Але відповідальність за цю різницю лежить на мені. Дякую всім, хто висловив свою думку, навіть дуже критичну. Ця ситуація стала для мене важливим уроком про відповідальність за власні слова і про те, що публічна людина повинна думати не лише про те, що хоче сказати, а й про те, як це може бути сприйнято», — підсумувала зірка шоу «МастерШеф».

Скандал з Ольгою Мартиновською через знущання над тваринами — останні новини

Нагадаємо, шеф-кухарка та суддя шоу «МастерШеф» Мартиновська в інтерв’ю Маші Єфросиніній заявила, що нібито «кидала котів через дах» і «прив’язувала петарди до їхніх хвостів».

Її слова викликали шквал гнівної критики у соцмережі Threads, де користувачі та ведучий Артур Адамов обурилися жартівливим тоном розповіді та сміхом ведучої.

У відповідь на критику Маша Єфросиніна перепросила перед аудиторією, назвала висловлювання гості «невдалою гіперболою» та видалила цей фрагмент із випуску. Сама Мартиновська також публічно перепросила за «гіперболізацію цієї історії», запевнивши, що не підтримує насилля над тваринами, а колеги по кулінарному проєкту Володимир Ярославський та Ектор Хіменес-Браво виступили на її захист, назвавши Ольгу доброю, чуйною і турботною людиною, яка просто емоційно обмовилася через хвилювання перед камерами.

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До слова, представники зоозахисної спільноти також відреагували критично. В UAnimals наголосили, що жорстокість до тварин не може бути частиною «теплих ностальгічних спогадів».

«Коли багатомільйонна авдиторія, серед якої є і діти, і дорослі, чує подібні історії в такому контексті, це може нормалізувати жорстокість. Хтось може сприйняти це як щось допустиме або „веселе“», — зазначили зоозахисники.

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