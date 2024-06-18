Рода Стюарта неочікувано освистали просто на концерті за підтримку України: співак здивував реакцією

Легендарного британського музиканта Рода Стюарта неочікувано освистали просто під час концерту за підтримку України.

Інцидент стався в німецькому місті Лейпциг, де артист давав виступ. Зокрема, Стюарт не забув нагадати шанувальникам, що в Україні триває війна, а Росія щодня вбиває невинних людей. Тож, співак виконав хіт "Rhythm of My Heart", яку він присвятив українцям, та промовив: "Йди до біса, путіне". Род Стюарт заспівав композицію у синьо-жовтому костюмі. Під час номера на проєкторі показували кадри з війни в Україні: люди, які ховаються від ракетних обстрілів у метро, дівчинку з плакатом "ні війні", український прапор та портрет президента Володимира Зеленського.

Утім, реакція глядачів просто шокувала. Вони почали освистувати Рода Стюарта за підтримку України та дали зрозуміти, що їм така позиція співака не до вподоби, пише Bild.

Сам виконавець був шокований реакцією публіки та навіть промовив: "Дякую за таку доброту". Тим не менш, це не вплинуло на його позицію. На наступному концерті, який вже відбувся в Берліні, Род Стюарт продемонстрував глядачам такий самий номер. Публіка зустріла його з радісними оплесками та підтримкою.

До речі, в Мережі теж засудили реакцію публіки в Лейпцигу. Глядачів концерту розкритикували та зазначили, що їм має бути соромно за те, як вони реагують на підтримку України.

Нагадаємо, Род Стюарт від початку повномасштабної війни засуджує дії кремлівського диктатора путіна та розв'язану Росією війну. Артист брав під опіку біженців із України, а один зі своїх турів розпочинав з підтримки українців.

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