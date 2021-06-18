Родичка Григорія Чапкіса пригадала напутні слова хореографа незадовго до смерті

Також розповів, яким був зірка, його колега.

Народного артиста України Григорія Чапкіса сьогодні поховали на Байковому цвинтарі столиці.

Церемонія прощання відбулася в Національній філармонії. На похорон зі Сполучених Штатів прилетів син, а з Італії - донька. Також були онуки, дружина Чапкіса, рідні, колеги та студенти, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Зокрема, пригадала легендарного хореографа його родичка Ірина Глоба.

"Найяскравіший спогад - це березень цього року, коли він був в лікарні. Він продовжував заряджати харизмою. Ось він лежав і говорив, що головне в житті - це рух, їжа і вода. Такі ось були напутні слова", – поділилася Ірина.

Зі свого боку, колега зірки зазначив, що Чапкіс був королем свого легендарного трюку – повзунця.

"Він енергійний був! У танці був енергійний! Особливо, коли танцював в ансамблі Вірського. Робив Повзунець внизу. Такий трюк є. Краще нього ніхто не робив! Він був король", – поділився чоловік.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова зі сльозами розповіла пророчі слова Григорія Чапкіса, коли була ще маленькою. Також хореографиня прокоментувала, чому так мало зірок прийшли попрощатися із легендою.

Крім того, попрощалися із Чапкісом хореограф Влад Яма, співак Павло Зібров та президент України Володимир Зеленський.

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