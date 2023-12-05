Родина Григорія Решетніка прикрасила новорічну ялинку й поділилася казковою атмосферою

Телеведучий Григорій Решетнік разом з дружиною Христиною поділилися відео, на якому вся родина створює новорічну магію вдома.

Затишні кадри подружжя показало у своєму фотоблогу. Так, у родини Решетніків запанував новорічний настрій. Тому вони у домашньому одягу під веселу музику взялися прикрашати ялинку.

Спочатку всі разом вони дістали з плівки живу пишну ялинку та почали водити хороводи. Не обійшлося без гірлянди, яку так старанно вмощував між гілочок голова сім'ї Григорій Решетнік. Далі новорічне деревце стало ще привабливішим. Цьогорічними прикрасами на ялинці Решетніків стали здебільшого червоні прикраси. Різноманітної форми іграшки вішали діти й дорослі.

Родина Григорія Решетніка прикрасила ялинку у затишній атмосфері

Насамкінець зіркова родина вирішила вимкнути світло в кімнаті, щоб продемонструвати яким вийшло святкове деревце. Словом, панувала неймовірна атмосфера. Вогники мерехтіли, а діти тішилися. До речі, під ялинкою можна помітити декілька пакунків з подарунками.

Своєю чергою, шанувальники також відчули казкові миті через екран і були щедрими на компліменти.

Ялинка та сім'я пречудова!

Гарно як, так по-сімейному! Казковий час - казкові ви

Ну дуже гарні. Прекрасна сім'я

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка показала, як вони почали готуватися до зимових свят. Вся родина також прикрасила велику ялинку й поділилася емоціями названого сина Марселя, для якого деревце стало першим у житті.

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