Родина Міки Ньютон терміново евакуюється під час масштабної пожежі в Лос-Анджелесі: "Страшний сон"

Лісові пожежі у Лос-Анджелесі вже декілька днів поспіль продовжують завдавати шкоди місцевим жителям. Зокрема, в епіцентрі лиха опинилися цілі густонаселені райони з півночі, сходу і заходу. Понад сотні тисяч осіб вимушені залишати власні будинки через загрозу життю.

Українська співачка Міка Ньютон, яка тривалий час живе у США, вийшла на зв'язок з фанами і розповіла про руйнівні наслідки пожежі. Зокрема, у сторіз вона показала кадри з території Пасіфік-Палісейдс, яка зазнала найбільших руйнувань. Співачка також зазначила, що, на щастя, їй не довелося евакуюватися з чоловіком-іноземцем Крісом Сааведрою. Артистка подякувала всім за підтримку й повідомила, що зараз перебуває у безпечному регіоні США.

"Дякую всім за зв'язок. Ми в безпеці і вдячні за те, що нам не потрібно було евакуюватися. Будь ласка, моліться за Лос-Анджелес", — закликала Ньютон.

Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/mikanewton

Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/mikanewton

За деякий час зірка повідомила, що вся її родина все ж таки вимушена евакуюватися, адже жахлива пожежа може дістатися їхніх домівок. Міка зізнається, що дуже болісно та страшно спостерігати за цим: "Вся наша родина просто зараз має евакуюватися. Це все, ніби у страшному сні, але наяву".

Міка Ньютон про пожежі у Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/mikanewton

Нагадаємо, нещодавно світська левиця Періс Гілтон повернулася до свого зруйнованого пожежею будинку в Лос-Анджелесі й шокувала, що від нього залишилося.

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