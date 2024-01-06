Родина Сергія Бабкіна полетіла на інший континент і показала, як проводить там час

Дружина українського співака Сергія Бабкіна – акторка Сніжана Бабкіна – показала, як минають їхні дні у Нью-Джерсі, США.

Так, днями вся зіркова родина полетіла до іншої частини світу. Вочевидь подружжя разом з дітьми прилетіло до США з нагоди сольного концерту в Нью-Йорку Сергія Бабкіна.

Цікаво, що сім'я зупинилася в будинку найкращої подруги Сніжани. До слова, вони товаришують ще з раннього дитинства, коли жили в Салтівці, Харкові. Ба більше, Бабкіна навіть віднайшла їхні архівні світлини і опублікувала у фотоблогу.

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Дружина музиканта вже встигла оприлюднити декілька родинних знімків. Зокрема, на тлі ялинки вона попозувала зі своїми двома синами – старшим Артуром і молодшим Єлисеєм. І також до них доєдналася подруга акторки, у якої вони зупинилися.

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Втім, родина Бабкіних розповіла, що вони зіткнулися з джетлагом. Так, вони о п’ятій ранку вже займалися йогою й готували сніданок. У цей час їхній 4-річний син бавився татовою футболкою, а згодом він грався зі своїм новим другом.

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Родина Сергія Бабкіна у США / Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Нагадаємо, нещодавно дружина Сергія Бабкіна потішила шанувальників кумедним відео. Сніжана у купальнику влаштувала "літній відпочинок" просто посеред снігових заметів.

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