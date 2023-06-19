Роднянський показався з донькою від російської акторки: "Не можемо бачитися, не виходить спілкування"

Син українського продюсера Олександра Роднянського Алекс показав рідкісний кадр з 6-річною донькою від ексдружини, російської акторки Яніни Студіліної.

Як розповів Роднянський-молодший, раніше він міг бачитися з Анною щодня та спілкуватися з нею, однак після розлучення йому майже не вдається зустрітися з дівчинкою.

"Раніше я міг бачити Аню майже щодня. Ми завжди з Анею розмовляли виключно німецькою. Насправді я навіть ніколи не сказав їй жодного слова будь-якою іншою мовою, адже Аня росла двомовною. Я хотів, щоб Аня мала повний і рідний доступ до важливих європейських культур, і я ніколи не міг уявити, що наша реальність трансформується", - поділився Роднянський-молодший.

Алекс Роднянський із донькою / Фото: instagram.com/arodnyansky

За словами Алекса, нині він може понад пів року не бачити донечку. Ба більше, їм навіть не вдається поговорити телефоном через ряд причин, які Роднянський-молодший не став називати.

"Ми з Анею можемо не бачитись більше пів року, іноді навіть довше. На жаль, через деякі гнітючі причини, на які ані Аня, ані я не можемо вплинути, у нас навіть майже ніколи не виходить спілкування телефоном. Комунікацію практично неможливо налагодити. Сподіваюсь, що настане день, коли ми знову будемо разом. Прикро, що стільки часу та стільки можливостей буде втрачено", - поділився Алекс.

Нагадаємо, Роднянський-молодший 2022 року розлучився з дружиною-росіянкою Яніною Студіліною через війну в Україні, яку розв'язала Росія. Алекс вирішив повернутися до рідної країни та допомагати, а акторка залишилася з донькою в РФ.

Олександр Роднянський та Яніна Студіліна / Фото: kino-teatr.ru

У квітні цього року стало відомо, що син продюсера Роднянського зустрічається зі співачкою Мішею Романовою. Їхній роман почався влітку 2022 року. Як розповідала виконавиця, вона написала Роднянському-молодшому у фотоблогу.

Міша Романова та Алекс Роднянський

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