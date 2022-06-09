Роднянський про розлучення свого сина з російською акторкою: "Він вибрав Україну"

Кінопродюсер Олександр Роднянський прокоментував розлучення свого сина, економіста Олександра Роднянського-молодшого з російською акторкою Яніною Студіліною.

Так, на сторінці в Instagram Олександр Роднянський залишив розлогий пост, у якому відреагував на слова ексневістки Яніни Студіліної про причину розлучення з його сином.

Як відомо, Студіліна у нещодавньому інтерв'ю заявила, що вони з Олександром Роднянським-молодшим розлучилися через "останні події".

"Яніна у своєму інтерв'ю, яке стало підставою для багатьох публікацій, сказала: "Останні події остаточно поставили крапку в наших стосунках, мій колишній чоловік обрав життя в Європі. А я вирішила залишитись у Росії". Під ухильною фразою про "останні події", як це часто буває в Росії, мається на увазі війна в Україні. І у зв'язку з цією фразою, слова про те, що мій син "вибрав життя в Європі", звучать щонайменше дивно. Все, звичайно, трохи інакше. У момент найтяжчого випробування, яке випало на долю своєї рідної країни, Олександр, будучи доктором економічних наук та професором Кембріджа, вибрав не Європу, а Україну", - пояснив Роднянський.

Він розповів, що його син, який є радником президента Володимира Зеленського, взяв академічну відпустку, аби повністю зосередитися на своїй роботі.

"24 лютого він був у Києві, про початок війни я почув телефоном саме від нього. Під час нашої розмови я чув вибухи російських бомб та ракет. Відтоді Олександр зі своєю країною. І я дуже пишаюся ним", - зазначив Роднянський.

За словами кінопродюсера, Яніна завжди лишатиметься частиною їхньої родини, оскільки вона є мамою його онучки:

"Розлучення - сумна подія у житті будь-якої сім'ї. Особливо коли він відбувається після 10 років спільного життя. Яніна – мама моєї прекрасної онуки, тому завжди буде частиною нашої родини", - додав Роднянський.

Олександр Роднянський та Яніна Студіліна / Фото: kino-teatr.ru

Зазначимо, що Яніна Студіліна та Олександр Роднянський-молодший були разом від 2008 року. У експодружжя є спільна донька Ганна, яка народилася 30 грудня 2016 року.

Читайте також: