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Родина Віктора Павліка опинилася в епіцентрі вибуху: дружина співака розкрила деталі
Подружжя одразу зрозуміло, що неподалік стався «приліт».
Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — розповіла про пережиту російську атаку на Київ 12 жовтня.
У момент вибуху Катерина разом із родиною перебувала вдома, а удару зазнав сусідній житловий комплекс. Блогерка зізналася, що вибух був настільки потужним, що вона одразу зрозуміла: сталося щось серйозніше за звичайне збиття повітряної цілі.
«Друзі, дякую кожному за хвилювання та повідомлення! Це сусідній із нами ЖК. Зовсім поруч з нами. Це просто жах. Уже відомо про двох загиблих… В момент вибуху ми були вдома. Він був настільки сильним і відчутним, що я одразу зрозуміла: це не просто збиття… Мама теж одразу написала в ту секунду», — поділилася блогерка.
Також Катерина показала скриншот свого листування з мамою, де після вибуху заспокоює її, що все добре та міст поруч уцілів.
Російська атака на Київ — наслідки удару по багатоповерхівці
Під час атаки 12 жовтня російський дрон влучив у житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. За наявною інформацією, удар припав на рівень 12–16-го поверхів будівлі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 11 дістали поранення.
Вже відомо, що в епіцентрі вибуху опинилася акторка Ксенія Мішина, яка проживала безпосередньо в ЖК, куди поцілили росіяни. Вона вийшла на зв’язок і в шоковому стані показала моторошні кадри. Тим часом родина Павліка перебувала вдома у сусідньому ЖК неподалік місця влучання.