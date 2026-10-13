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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1373
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2 хв

Родина Віктора Павліка опинилася в епіцентрі вибуху: дружина співака розкрила деталі

Подружжя одразу зрозуміло, що неподалік стався «приліт».

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова / © instagram.com/repyahovakate

Дружина українського співака Віктора Павліка — блогерка Катерина Реп’яхова — розповіла про пережиту російську атаку на Київ 12 жовтня.

У момент вибуху Катерина разом із родиною перебувала вдома, а удару зазнав сусідній житловий комплекс. Блогерка зізналася, що вибух був настільки потужним, що вона одразу зрозуміла: сталося щось серйозніше за звичайне збиття повітряної цілі.

«Друзі, дякую кожному за хвилювання та повідомлення! Це сусідній із нами ЖК. Зовсім поруч з нами. Це просто жах. Уже відомо про двох загиблих… В момент вибуху ми були вдома. Він був настільки сильним і відчутним, що я одразу зрозуміла: це не просто збиття… Мама теж одразу написала в ту секунду», — поділилася блогерка.

Також Катерина показала скриншот свого листування з мамою, де після вибуху заспокоює її, що все добре та міст поруч уцілів.

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Сториз Катерини Реп’яхової / © instagram.com/repyahovakate

Російська атака на Київ — наслідки удару по багатоповерхівці

Під час атаки 12 жовтня російський дрон влучив у житловий комплекс у Дарницькому районі столиці. За наявною інформацією, удар припав на рівень 12–16-го поверхів будівлі. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще щонайменше 11 дістали поранення.

Вже відомо, що в епіцентрі вибуху опинилася акторка Ксенія Мішина, яка проживала безпосередньо в ЖК, куди поцілили росіяни. Вона вийшла на зв’язок і в шоковому стані показала моторошні кадри. Тим часом родина Павліка перебувала вдома у сусідньому ЖК неподалік місця влучання.

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