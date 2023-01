Рок-гурт Panic! At The Disco припиняє свою кар'єру після 19 років існування

Відомий американський рок-гурт Panic! At The Disco офіційно припинив своє існування.

Колектив з Лас-Вегасу проіснував більше 19 років, але у 2023 році вирішив піти зі сцени. Про припинення кар'єри повідомив фронтмен гурту Брендон Урі на офіційній сторінці в Instagram.

Головною причиною стало те, що зовсім скоро музикант та його дружина Сара стануть батьками. Тому незмінний учасник гурту вирішив присвятити себе батьківству.

"Я, який виріс у Вегасі, й уявити не міг, куди заведе мене це життя. Так багато місць у всьому світі, і всі друзі, яких ми придбали на цьому шляху. Але іноді подорож має закінчитись, щоб почалася нова. Ми намагалися тримати це в таємниці, хоча деякі з вас, можливо, чули... Ми з Сарою дуже скоро чекаємо на дитину! Перспектива стати батьком і спостерігати за тим, як моя дружина стає матір'ю, одночасно принизлива та хвилююча. Я з нетерпінням чекаю на цю нову пригоду. Тим не менш, я збираюся завершити цей розділ мого життя і спрямувати всі свої сили та енергію на родину, та з цим Panic! At The Disco більше не буде", - написав Урі.

Panic! At The Disco

Брендон подякував своїм друзям та фанів за підтримку та любов до їхньою музики протягом цих 19 років.

"Дякую всім вам за вашу величезну підтримку протягом багатьох років. Я сидів тут, намагаючись вигадати ідеальний спосіб сказати це, і я дійсно не можу висловити словами, як багато це означало для нас. Незалежно від того, чи були ви тут із самого початку чи щойно знайшли нас, для нас було задоволенням не лише ділити сцену з такою кількістю талановитих людей, а й ділити наш час із вами. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з усіма в Європі та Великій Британії для останнього спільного виступу. Я вас люблю. Я вас ціную. Дякую за те що ви є", - написав фронтмен Panic! At The Disco.

Panic! At The Disco / Фото: Associated Press

Свій дебютний альбом A Fever You Can't Sweat Out гурт Panic! At The Disco випустив 2005 року через рік після початку творчої діяльності. Брендон Урі став єдиним незмінним учасником колективу. Протягом років склад гурту змінювався.

