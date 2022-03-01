Рок-гурти Green Day та Franz Ferdinand скасували концерти у Москві через агресію Росії

Раніше це зробив Луї Томлінсон.

Світові артисти підтримують Україну не лише словами, але й діями.

Загалом, музиканти почали відмовлятися від запланованих концертів у Росії. Так, рок-гурт Green Day вимушений скасувати свій виступ, який мав відбутися 29 травня.

"З тяжким серцем у світлі теперішніх подій ми приймаємо рішення скасувати наш майбутній виступ у Москві. Ми розуміємо, що зараз йдеться не про стадіонні рок-концерти, а про щось набагато більше. Але ми також впевнені, що рок-н-рол вічний, і ми знаємо, що в майбутньому ми матимемо час і місце для повернення. Бережіть себе", - повідомив колектив, пише Variety.

Green Day

Також скасувати концерт у Москві, який мав відбутися 1 липня, вирішив й інший рок-гурт Franz Ferdinand. Колектив прийняв таке рішення, через вороже вторгнення Росії до України.

"Ми скасовуємо наші російські шоу, які заплановані на це літо. Єдина причина цього – вторгнення в Україну російської держави. Ми спілкувалися з багатьма нашими друзями в Росії через соціальні мережі і зустріли одностайну опозицію цьому насильству та солідарність з нашими українськими друзями. Ми знаємо, що ви бачите, настільки божевільне керівництво вашої країни. Ми знаємо, що ви не хочете війни. Ми не хочемо війни", - йдеться в повідомленні колективу.

До слова, раніше свій виступ у Москві скасував Луї Томлінсон, ексучасник One Direction. Але він також не приїде з концертом й до Києва.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: