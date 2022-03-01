Рок-гурти Green Day та Franz Ferdinand скасували концерти у Москві через агресію Росії

Раніше це зробив Луї Томлінсон.
Світові артисти підтримують Україну не лише словами, але й діями.
Загалом, музиканти почали відмовлятися від запланованих концертів у Росії. Так, рок-гурт Green Day вимушений скасувати свій виступ, який мав відбутися 29 травня.
"З тяжким серцем у світлі теперішніх подій ми приймаємо рішення скасувати наш майбутній виступ у Москві. Ми розуміємо, що зараз йдеться не про стадіонні рок-концерти, а про щось набагато більше. Але ми також впевнені, що рок-н-рол вічний, і ми знаємо, що в майбутньому ми матимемо час і місце для повернення. Бережіть себе", - повідомив колектив, пише Variety.
Також скасувати концерт у Москві, який мав відбутися 1 липня, вирішив й інший рок-гурт Franz Ferdinand. Колектив прийняв таке рішення, через вороже вторгнення Росії до України.
"Ми скасовуємо наші російські шоу, які заплановані на це літо. Єдина причина цього – вторгнення в Україну російської держави. Ми спілкувалися з багатьма нашими друзями в Росії через соціальні мережі і зустріли одностайну опозицію цьому насильству та солідарність з нашими українськими друзями. Ми знаємо, що ви бачите, настільки божевільне керівництво вашої країни. Ми знаємо, що ви не хочете війни. Ми не хочемо війни", - йдеться в повідомленні колективу.
До слова, раніше свій виступ у Москві скасував Луї Томлінсон, ексучасник One Direction. Але він також не приїде з концертом й до Києва.
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Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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