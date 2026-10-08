Роковини смерті Ніни Матвієнко: її донька та онука у скорботі розчулили зізнаннями про втрату

Ніна й Тоня Матвієнки / © instagram.com/tonya_matvienko

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Українська співачка Тоня Матвієнко та її донька Уляна вшанували пам’ять легендарної артистки Ніни Матвієнко, яка пішла з життя рівно три роки тому.

У своєму фотоблогу Тоня опублікувала архівне фото мами та зворушливо звернулася до неї. Співачка зізналася, що досі відчуває брак материнської турботи, любові та обіймів. Водночас вона наголосила, що пишається її музичною спадщиною, яку надалі нестимуть нащадки української нації.

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«Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів… Ваша любов до України залишається навіки з нами і тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так — хай живе українська пісня! Слава Україні!» — довела до сліз Тоня.

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Допис Тоні Матвієнко / © instagram.com/tonya_matvienko

Її слова не залишили байдужою й онуку Ніни Митрофанівни. У коментарях до допису Тоні Уляна зізналася, що також дуже сумує за бабусею.

«Дуже сумую», — написала онука Матвієнко Уляна.

Зазначимо, народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Причину смерті рідні співачки спочатку не повідомляли. Проте згодом стало відомо, що у зірки діагностували рак.

Прощання з легендарною артисткою відбулося 11 жовтня у Національній філармонії України в Києві. Ніну Матвієнко поховали на Звіринецькому кладовищі.

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