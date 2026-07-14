Роксолана з "Величного століття" обурила шанувальників черговою заявою про Росію

Мер’єм Узерлі / © скриншот з відео

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Турецька акторка Мер’єм Узерлі, яка здобула світову популярність завдяки ролі Роксолани у серіалі «Величне століття», вперше відкрито висловилася про Росію і своїми словами викликала бурхливу реакцію в Мережі.

Артистка, яка роками уникала будь-яких публічних коментарів про повномасштабну війну РФ проти України, несподівано дала інтерв’ю російському блогеру. Під час розмови вона намагалася говорити російською мовою та розповіла, що колись її вивчала. Однак найбільше уваги привернули не мовні вправи, а її особисте зізнання. Саме ця фраза стала предметом жвавого обговорення серед користувачів соцмереж.

«Я люблю російську мову, Москву і Росію. Я можу читати російською, але, на жаль, нічого не розумію», — заявила знаменитість.

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Мер’єм Узерлі / © instagram.com/meryemuzerlimeryem

Втім, така позиція не стала цілковитою несподіванкою для тих, хто давно стежить за діяльністю акторки. Протягом останніх років Узерлі фактично не реагувала на війну, а звернення підписників із проханням висловитися щодо російської агресії зникали з її сторінок. Ба більше, співпраці з російським медіапростором вона також не уникала.

У перші тижні після початку повномасштабного вторгнення акторка з’явилася на обкладинці російського глянцевого медіа, а згодом організувала день народження доньки в стилі мультфільму «Маша і Ведмідь».

Нагадаємо, нещодавно LELÉKA жорстко рознесла фіналіста «Євробачення», який відзначився виконанням хіта путіністок із «Тату».

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