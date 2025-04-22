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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
2 хв

Роман Алхім із одруженим Валеуліним: дружина бізнесмена розповіла, як дізналася про зраду чоловіка

Дар’я Валеуліна поділилася, що про роман чоловіка з Анною Алхім їй стало відомо останньою.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Алхім, Костянтин Валеулін та його дружина

Анна Алхім, Костянтин Валеулін та його дружина

Дружина українського бізнесмена Костянтина Валеуліна розповіла, як дізналася про зраду чоловіка з блогеркою Анною Алхім.

Дар'я Валеуліна у своєму Telegram-каналі поділилася, що про роман чоловіка на стороні їй стало відомо останньою. Сталося це після "дитячого свята", куди запросили і дружину, і коханку бізнесмена. Дар'я натякнула, що в її оточенні були приятельки Алхім, які спеціально й підлаштували їхнє знайомство.

"Всі, напевно, знають, що про зраду зазвичай сторона, що постраждала, дізнається останньою. І я це підтверджую. Це тепер, тих, хто спілкувався на два боки, я закенселила, а тоді була занадто довірливою. А дізналася я випадково, рівно після того, як в Мережі з'явилися мої фото на "дитячому святі", яке підлаштували для нашого знайомства", - розповіла Дар'я.

Анна Алхім, Костянтин Валеулін та його дружина Дар’я

Анна Алхім, Костянтин Валеулін та його дружина Дар’я

Коли в Мережі з'явилися їхні спільні фото з Алхім із "дитячого свята", їй почали писати про зради чоловіка. Дар'я говорить, що тієї миті "в неї все впало" і "вона просто припинила дихати". Валеуліна зізнається, що й досі себе запитує, як таке могло взагалі статися.

"В той момент все і почалося...Мені в особисті посипались повідомлення з текстами: "Ваш чоловік вам зраджує!", "Як ви можете викладати такі фото?". Я себе запитую це щодня і досі не розумію, як таке могло статися? В той момент - я просто припинила дихати. Все всередині впало", - зізналась Дар'я.

Дружина Костянтина Валеуліна прокоментувала його зради з Алхім

Дружина Костянтина Валеуліна прокоментувала його зради з Алхім

Зазначимо, про яке саме "дитяче свято" говорить Валеуліна – достеменно невідомо. Однак в Мережі є спільні фото дружини бізнесмена з Анною Алхім, датовані серпнем 2024 року. Ба більше, відомо, що вони ще й були кумами.

Анна Алхім була знайомою з дружиною Костянтина Валеуліна

Анна Алхім була знайомою з дружиною Костянтина Валеуліна

Нагадаємо, наприкінці березня Анна Алхім приголомшила зізнанням, що протягом двох років перебувала в стосунках із одруженим Костянтином Валеуліним. Утім, блогерка порвала з чоловіком, адже той не хотів розлучатися. Мережа розділилася на два табори: одні підтримали дружину бізнесмена, а інші – Анну. Не обійшлося й без мемів про роман Алхім із одруженим чоловіком.

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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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