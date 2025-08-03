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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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350
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2 хв

Роман Алхім з одруженим Валеуліним: дружина бізнесмена відповіла, чи розлучилася з ними через зраду

Дар'я Валеуліна розповіла, як оговталася після зради чоловіка та що відбувається в їхньому шлюбі зараз.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Анна Алхім та Костянтин і Дар'я Валеуліни

Анна Алхім та Костянтин і Дар'я Валеуліни

Навесні чи не вся країна обговорювала гучну заяву скандальної блогерки Анни Алхім про дворічний роман із бізнесменом Костянтином Валеуліним.

Все б нічого, але чоловік одружений. Тож, Анна Алхім була його коханкою. Дружина бізнесмена Дар'я говорить, що зрада чоловіка її неабияк шокувала. Вона зізнається, що спочатку взагалі нічого не відчувала, але згодом у Валеуліної прокинулася лють. На YouTube-каналі "Kate on Heels" Дар'я говорить, що завдяки цьому зуміла захистити себе і продовжити життя далі. Ба більше, дружина бізнесмена додала, що з часом навіть зможе бути вдячною, що в її житті трапився такий досвід, який багато чому навчив.

"Спочатку в мене було відчуття, що я не відчуваю нічого. Просто шок, жах. Але потім прокидається така лють. Але не та лють, яка руйнує все навколо, а просто здорова лють, яка повинна бути в кожної людини, яка не дасть образити себе, навіть якщо майже немає підтримки. Лють, яка змушує тебе піднятися, зібратися і дати відсіч ситуації, і зрозуміти, що життя триває. Можливо, я наближуюся до цього стану, коли хочеться подякувати такому досвіду", - говорить Дар'я.

Анна Алхім та Костянтин і Дар'я Валеуліни

Анна Алхім та Костянтин і Дар'я Валеуліни

Наразі Валеуліни перебувають й далі в шлюбі. Дар'я говорить, що чоловік не дає розлучення. Ба більше, їй навіть здається, що Костянтин намагається врятувати шлюб. Сама ж дружина бізнесмена поки що не вирішила, як їй краще вчинити. На певний час вона виїхала до США, аби перезавантажитися і розібратися зі своїми думками. Та Дар'я не виключає того, що вони з чоловіком спробують дати шлюбу другий шанс.

"Костя не дає розлучення. Він взагалі щодня запитує, як у мене справи, як мій настрій. Можливо, це він якось намагається таким чином врятувати наш шлюб. Я не знаю, що з цього вийде. Я просто вирішила зробити паузу, поїхати до США на місяць, зробити перерву і зрозуміти, чим я хочу займатися, чи хочу я бути разом, чи ні. Можливо, спробую дати шанс", - додала Дар'я.

Дар'я Валеуліна

Дар'я Валеуліна

Роман Анни Алхім з одруженим Костянтином Валеуліним – що відомо

Наприкінці березня скандальна блогерка шокувала зізнанням, що протягом двох років була коханкою Костянтина Валеуліна. Анна Алхім сподівалася, що чоловік покине сім'ю. Утім, цього так і не сталося, тож блогерка порвала з бізнесменом. Про зраду чоловіка, звичайно ж, дізналася дружина Валеуліна. Вона обурилася публічним зізнанням Алхім, назвала цей вчинок "підлим" та звинуватила її в "хайпі".

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