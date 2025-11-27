Роман Міщеряков назвав кохану "дружиною" і заговорив про їхнє весілля

Роман Міщеряков із нареченою / © instagram.com/misheriakov

Реклама

Відомий український ведучий та гуморист Роман Міщеряков назвав кохану Юлію "дружиною" і розсекретив, чи одружився з нею.

Пара ще 2023 року заручилась. Нині ж шоумен вже називає наречену "дружиною". На проєкті "Наодинці з Гламуром" ведучий зізнається, що вони поки що неодружені. Проте йому зручно називати кохану саме "дружиною". Але закохані планують весілля. Якщо раніше вони хотіли укласти шлюб після перемоги, то наразі припускають, що це станеться наступного року.

"Я освідчився. Весілля ще не було. Називаю дружиною, бо зручно. Весілля попереду. Обіцяю сказати, коли саме. Хотіли спочатку після перемоги, але, можливо, наступного року. Хотілося б, щоб і перемога, і весілля", - говорить ведучий Анні Севастьяновій.

Реклама

Роман Міщеряков із нареченою / © instagram.com/misheriakov

Яким буде весілля – закохані ще не визначились. Роман Міщеряков говорить, що це буде або скромне свято в колі найближчих та найрідніших, або ж щось помпезне.

"Багатьом ведучим я провів весілля, тому, друзі, готуйтесь всі – запрошую когось. Можливо, це буде декілька друзів, щоб нікого не напрягати. Можливо, без ведучого буде. Лише родина і близьке коло, де ми класно посидимо та відсвяткуємо", - ділиться шоумен.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Чому ведуча "НАКРИЧАЛА" на режисера ТИ КОСМОС та як зірка КАБАРЕ Чопоров "РОЗБИВ" серця фанаток

Нагадаємо, нещодавно актор Сергій Журавльов зізнався, як зіграв весілля під час війни. Також артист розсекретив, яким було їхнє з дружиною свято.