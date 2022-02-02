Роман Сасанчин показав кадри з одномісячною донькою з лікарні

Дружина артиста з дитиною захворіли на коронавірус.

Український співак, переможець "Голосу.Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин поділився з шанувальниками зворушливими кадрами.

У сторіз своєї сторінки в Instagram 19-річний виконавець запостив зворушливі кадри зі своєю крихітною донечкою Елізабет, якій днями виповнився місяць. На знімках видно, як маленька Еліза підросла.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Ці короткі відео Сасанчину надіслала дружина Іванна з лікарні, де перебуває зараз разом з маленькою.

Донька Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_official

Як ми писали раніше, Роман з дружиною та донькою захворіли на коронавірус. У немовля підвищилася температура, тож дитину забрали до лікарні.

Донька Романа Сасанчина / instagram.com/sasanchyn_official

"Як я вже сумую за своїми дівчатками. В голові лиш крутяться думки про те, як малесенька донечка мучиться від хвороби… Але Бог милосердний і я впевнений, що він не залишить нашу крихітку в біді. Прошу всіх, кому не байдуже, помоліться за нашу родину", - звернувся артист до шанувальників.

Читайте також: