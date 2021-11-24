Роман Сасанчин показав наречену на останніх тижнях вагітності у білизні

Виконавець замилував ніжними фото з коханою.

Переможець шоу "Голос країни" Роман Сасанчин от-от стане батьком.

Кохана артиста – Іванна – вже за декілька тижнів народить донечку. Тим часом пара намагається зафіксувати якомога більше моментів, поки майбутня матуся при надії. Так, закохані влаштували імпровізований фотосет вдома. На світлині, яку 19-річний Рома розмістив у своєму Instagram, він обіймає обраницю, яка постала у білизні та продемонструвала фігуру на останніх тижнях вагітності.

Роман Сасанчин з вагітною нареченою / instagram.com/sasanchyn_official

Також Сасанчин замилував фото, де ніжно цілує чималий животик.

Роман Сасанчин з вагітною нареченою / instagram.com/sasanchyn_official

"Ще зовсім трішечки і у нас буде малесеньке диво, яке не буде давати спати, але подарує безмежне тепло та любов, яке ніколи не купиш ні за які гроші", – поділився емоціями співак.

Зі свого боку, юзери залишили компліменти у коментарях.

Гарні дуже

Які ви красиві

Вітаю з малесеньким дивом! Я вас люблю та обожнюю

Милі

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