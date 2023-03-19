Роман Сасанчин показав ніжні поцілунки з дружиною у річницю їхніх стосунків

Переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною Іванною святкують річницю своїх стосунків.

У це романтичне свято для подружжя співак поділився кадрами з дружиною. У ролику, який Роман опублікував в Instagram, він показав ніжні поцілунки та обійми з коханою.

"Сьогодні три роки, як ми разом", - підписав відео з Іванною Роман.

Шанувальники пари привітали молоде подружжя зі святом та побажали їм щасливого сімейного життя на довгі роки.

Шаленого, взаємного кохання!

Дуже гарна пара!

Сімейної злагоди та мирного неба вам!

Нагадаємо, що 19-річний Роман та його обраниця одружилися у грудні 2021 року. А вже за декілька тижнів у пари народилася донечка Елізабет. Після півтора року у шлюбі Роман та Іванна обвінчалися у церкві.

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