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Роман Сасанчин показав ніжні поцілунки з дружиною у річницю їхніх стосунків

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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617
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Роман Сасанчин показав ніжні поцілунки з дружиною у річницю їхніх стосунків

Фото: instagram.com/sasanchyn_family

Пара разом вже три роки.

Переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною Іванною святкують річницю своїх стосунків.

У це романтичне свято для подружжя співак поділився кадрами з дружиною. У ролику, який Роман опублікував в Instagram, він показав ніжні поцілунки та обійми з коханою. 

"Сьогодні три роки, як ми разом", - підписав відео з Іванною Роман.

Шанувальники пари привітали молоде подружжя зі святом та побажали їм щасливого сімейного життя на довгі роки.

  • Шаленого, взаємного кохання!
  • Дуже гарна пара!
  • Сімейної злагоди та мирного неба вам!

Нагадаємо, що 19-річний Роман та його обраниця одружилися у грудні 2021 року. А вже за декілька тижнів у пари народилася донечка Елізабет.  Після півтора року у шлюбі Роман та Іванна обвінчалися у церкві.

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Дата публікації
Перегляди
617
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