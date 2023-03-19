Роман Сасанчин показав ніжні поцілунки з дружиною у річницю їхніх стосунків

Пара разом вже три роки.
Переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин разом зі своєю дружиною Іванною святкують річницю своїх стосунків.
У це романтичне свято для подружжя співак поділився кадрами з дружиною. У ролику, який Роман опублікував в Instagram, він показав ніжні поцілунки та обійми з коханою.
"Сьогодні три роки, як ми разом", - підписав відео з Іванною Роман.
Шанувальники пари привітали молоде подружжя зі святом та побажали їм щасливого сімейного життя на довгі роки.
- Шаленого, взаємного кохання!
- Дуже гарна пара!
- Сімейної злагоди та мирного неба вам!
Нагадаємо, що 19-річний Роман та його обраниця одружилися у грудні 2021 року. А вже за декілька тижнів у пари народилася донечка Елізабет. Після півтора року у шлюбі Роман та Іванна обвінчалися у церкві.
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