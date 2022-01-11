Роман Сасанчин показав, якими коштовними подарунками тішить свою кохану

Артист подарував дружині ювелірну прикрасу.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин не може натішитися, що став батьком.

Тому свою кохану дружину Іванну, яка народила йому донечку, співак засипає подарунками. Раніше Роман презентував коханій підвіску з кулоном у вигляді матері з немовлям.

Втім, виконавець вирішив потішити свою дружину ще однією ювелірною прикрасою. Так, артист подарував своїй обраниці каблучку з написом "love".

Роман Сасанчин подарував своїй коханій обручку / instagram.com/sasanchyn_official

До слова, Іванна неабияк зраділа своїй новій прикрасі. Однак почуття гумору у дружини співака таки є, адже вона влучно пожартувала.

"Це ти мені знову освідчуєшся?" - пожартувала дівчина.

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