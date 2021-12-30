Роман Сасанчин про важкі пологи дружини: "Вона не змогла природньо народити"

Дружині артиста довелося робити кесарів розтин.

Український співак, переможець "Голосу діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин поділився подробицями народження первістка.

У інфотейнтмент-шоу "Твій день" новоспечений батько розповів, як минули пологи. За словами Сасанчина, його дружині Іванні довелося робити кесарів розтин:

"Вагітність проходила дуже важко. Пологи були нелегкими. Вже сьогодні о другій годині ночі Іванка телефонує і каже: "У мене перейми почалися". З тої години я з нею сидів. Вона не змогла природньо народити, її кесерили. Буквально півгодини тому мені принесли маленьке чудо! Я не можу передати ці емоції", - сказав Сасанчин.

Роман Сасанчин з донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Щодо того, як він вирішив, що буде присутнім на пологах, виконавець сказав:

"Ще до пологів я одразу попередив дружину, що я буду з нею на пологах, тому що це таке таїнство, яке можливо буде тільки один раз в нашому житті і я дуже хочу підтримувати її", - прокоментував Роман.

Переможець шоу "Голос Країни" Роман Сасанчин нарешті став батьком

Також молодий батько розсекретив й ім'я новонародженої донечки: "Назвали Єлизавета. Елізабет буде у паспорті".

Роман Сасанчин з вагітною дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Роман прокоментував, чи думав коли-небудь, що стане батьком у 19 років:

"Я ніколи не міг подумати… Я дуже переживав. Це насамперед відповідальність. Багато чого для дитини зробити. Коли я сидів у палаті і почув крик на весь коридор, я одразу зрозумів, що це моє", - сказав Роман.

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