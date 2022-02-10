Роман Сасанчин продає квартиру у Києві, яку виграв на "Голосі країни-10"

Артист пояснив своє рішення.

Український співак, переможець "Голосу.Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин спантеличив шанувальників заявою.

Так, 19-річний виконавець зізнався, що прийняв рішення продати свою квартиру в Києві, яку він виграв на "Голосі країни-10". Й хоча раніше Роман мав намір переїхати до цього житла у столиці, втім, його плани змінилися.

"Дуже багато часу роздумував одне надзвичайно важливе питання щодо квартири, яку ще два роки тому виграв на "Голосі країни 10"! Так, ви багато чули в моїх інтерв'ю, що я хочу туди переїхати і т.д! Але добре роздумавши, я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою велику мрію, про яку я згодом вам розкажу, та купити меншу за розмірами квартиру!" – поділився Сасанчин.

Роман Сасанчин переміг на "Голосі країни-10" / instagram.com/sasanchyn_official

Не всі шанувальники Романа підтримали таке його рішення:

Це велика помилка! В наш час не вигідно продавати квартиру і купляти іншу

Та і так досить маленька квартира для сім'ї! Куди вже меншу?

Краще здай в оренду. Продати і жити в меншій зі збільшенням сім'ї? Дурниця юна

Втім, на захист Сасанчина став менеджер того житлового комплексу, у якому розташована квартира, Микола Смиковський:

" Для того, щоб радити необхідно знати всю ситуацію! Кілька факторів які підтверджують правильність рішення Романа! 1) Для того, щоб зробити ремонт в Києві у двокімнатній квартирі 70 м2, необхідно мінімум 25 тисяч доларів (з технікою і меблями). 2) Для того, щоб розвиватися Роману терміново потрібно переїхати в Київ! 3) Жити на зйомній квартирі зараз не варіант, краще відкладати ці кошти. 4) Вже підібрали кілька варіантів маленьких двокімнатних квартир з ремонтом, меблями і технікою, взамін на цю без ремонту. 5) Якщо робити ремонт в квартирі поступово, ще й з дитиною маленькою - це дуже незручно і нестерпно! Це постійно відволікає, і часу на те щоб заробляти кошти, розвиватися буде менше! 6) Молода сім'я, підзароблять коштів пізніше, продасть однокімнатну купить двокімнатну. 7) З продажу квартири залишаться гроші, які витратить на творчість", - зазначив Смиковський.

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