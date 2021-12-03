Роман Сасанчин розповів, як відсвяткував весілля з вагітною коханою

Артист також розповів, які обручки вони з дружиною обрали.

Переможець вокального шоу "Голос країни" Роман Сасанчин розповів, як відсвяткував весілля з коханою Іванною, яка невдовзі народить йому первістка.

За словами виконавця, у них з обраницею все відбулося досить швидко і неочікувано. Пара вирішила подати документи до РАЦСу і навіть не здогадувалася, що все відбудеться у той же день.

Роман Сасанчин з коханою / instagram.com/annavi_i

"Вранці з коханою вирішили піти подати документи до РАГСу, думали, що прийдеться чекати ще десь місяць, але нас одразу одружили і ми навіть не зрозуміли, як це сталося. Виявилося, що якщо маєш довідку про вагітність, то одружитися можна за якісь декілька хвилин", - розповів нам Роман.

Роман Сасанчин з вагітною дружиною / instagram.com/sasanchyn_official

Він також зізнався, що цю радісну подію відсвяткували ввечері вдома у колі друзів та близьких. Окрім того Сасанчин поділився, які обручки з дружиною вони обрали.

"Ввечері ми зібрали родичів і друзів та чисто символічно відсвяткували наш новий статус. Обручки ми носимо вже давно. Якось гуляли з Іванкою і зайшли до ювелірної крамниці. Вона завжди мріяла про класичну золоту каблучку, але ми побачили дуже незвичні прикраси під назвою "антистрес", які точно відображають наш союз та креативність. Всередині одного кільця можна обертати інше. Вони зроблені з рожевого та білого золота, - поділився артист.

А такою обручкою Роман освідчився Іванці / instagram.com/annavi_i

Роман зізнався, що вони з Іванкою мріють зробити пишне весілля, але це вже після того, як кохана дружина народить співаку первістка.

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