Роман Сасанчин відповів, чи планують вони з дружиною вдруге стати батьками

Роман Сасанчин відповів, чи планують вони з дружиною вдруге стати батьками

Артист у грудні вперше став татом.

Український співак, переможець шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин наразі перебуває на самоізоляції.

Поки у співака є вільний час, він вирішив поспілкуватися зі своїми прихильниками в Instagram. Зокрема, у виконавця поцікавилися, чи планують вони з дружиною, Іванною, вдруге стати батьками.

Роман відверто відповів, що наразі їм з коханою тяжко виховувати маленьку донечку. Втім, він вважає, що вони наважаться народити ще одну дитину.

Роман Сасанчин поспілкувався з фанами / instagram.com/sasanchyn_official

"Зараз дуже тяжко сказати, бо з першою дитиною не легко. Але, думаю, настане час, коли захочемо ще одного бійця", - відповів Роман.

Нагадаємо, Роман Сасанчин вперше став батьком 30 грудня 2021 року. Кохана народила йому дівчинку. Подружжя дала їй рідкісне ім'я – Елізабет.

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