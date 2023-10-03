Роман Сасанчин відповів, чому досі не пішов воювати на фронт: "Я не ховаюсь"

Переможець шоу "Голос діти-2" та "Голос країни-10" Роман Сасанчин зізнався, чи готовий піти захищати країну на передову.

У своїх соцмережах співак часто отримує запитання про те, чому він досі не взяв до рук зброю. Втім, за словами Романа, він не ховається від військкомату та готовий отримати повістку, якщо вона прийде.

"Я зараз на вулиці, їжджу в магазин. Я ніде не ховаюся. Якщо дійде черга до мене, я ніколи цього не боявся і не боюся. Я з гордістю і честю піду, якщо це буде потрібно", - відповів Сасанчин у "Сніданку з 1+1".

Також співак пояснив, чому не пішов боронити країну від ворога добровольцем. Як каже Роман, зараз він відчуває, що може принести більше користі своєю допомогою у тилу та зборами коштів для українських військових.

"Чому я добровільно не йду? Тому що зараз я намагаюся зробити те, від чого буде більше користі", - сказав виконавець.

Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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