Роман Сасанчин вперше розповів, чому його дружина потрапила до лікарні

Співак також поділився, як нині почувається Іванна.
Дружина українського співака, переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна – нещодавно потрапляла до лікарні.
Що саме сталося з обраницею артиста, донедавна було невідомо. Однак журналістам сайту TSN.ua Роман розповів, що у його коханої проблеми з грудним вигодовуванням. В Іванни почався лактостаз через те, що маленька донечка не хоче їсти маминого молока.
"Є така проблема, коли дитина не хоче годуватися грудьми. Коли цей процес в природі, коли дитина годується, то це все нормально. Але коли молоко мами застоюється, то починаються дуже великі проблеми. І от якраз у неї така причина. Дитина не хоче годуватися. Вона їздила до лікарні, у неї була висока температура декілька днів. Ми не могли її збити. Ми викликали швидку. Зараз робимо все для того, щоб в неї не застоювалося молоко. І тоді все буде гаразд", - поділився Роман.
Артист також розповів, що Іванна наразі дуже втомлена. Він намагається їй допомогти всім, чим може, аби його кохана хоча б трішки відпочила.
"Наразі вона дуже втомлена. Вона після лікарні. Також дитину животик турбує. Їй зараз дуже тяжко", - додав Роман.
До речі, артист також зізнався, що йому складно бути молодим татусем. Втім, він дуже тішиться, що кохана народила йому донечку.
"Звичайно, для мене ще складно. Тому що мало досвіду, але з дружиною поступово зі всім розбираємося. Батьки допомагають, Інтернет допомагає. Я лише радий, бо ще більше є заради кого жити, а також заради кого рухатися вперед", - поділився виконавець.
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