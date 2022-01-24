Роман Сасанчин вперше розповів, чому його дружина потрапила до лікарні

Співак також поділився, як нині почувається Іванна.

Дружина українського співака, переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина - Іванна – нещодавно потрапляла до лікарні.

Що саме сталося з обраницею артиста, донедавна було невідомо. Однак журналістам сайту TSN.ua Роман розповів, що у його коханої проблеми з грудним вигодовуванням. В Іванни почався лактостаз через те, що маленька донечка не хоче їсти маминого молока.

"Є така проблема, коли дитина не хоче годуватися грудьми. Коли цей процес в природі, коли дитина годується, то це все нормально. Але коли молоко мами застоюється, то починаються дуже великі проблеми. І от якраз у неї така причина. Дитина не хоче годуватися. Вона їздила до лікарні, у неї була висока температура декілька днів. Ми не могли її збити. Ми викликали швидку. Зараз робимо все для того, щоб в неї не застоювалося молоко. І тоді все буде гаразд", - поділився Роман.

Дружина Романа Сасанчина / instagram.com/annavi_i

Артист також розповів, що Іванна наразі дуже втомлена. Він намагається їй допомогти всім, чим може, аби його кохана хоча б трішки відпочила.

"Наразі вона дуже втомлена. Вона після лікарні. Також дитину животик турбує. Їй зараз дуже тяжко", - додав Роман.

До речі, артист також зізнався, що йому складно бути молодим татусем. Втім, він дуже тішиться, що кохана народила йому донечку.

Роман Сасанчин з дружиною та донькою / instagram.com/sasanchyn_official

"Звичайно, для мене ще складно. Тому що мало досвіду, але з дружиною поступово зі всім розбираємося. Батьки допомагають, Інтернет допомагає. Я лише радий, бо ще більше є заради кого жити, а також заради кого рухатися вперед", - поділився виконавець.

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