Роман Сасанчин з дружиною та дворічною донечкою серйозно захворіли: "Те, чого боялися"

Дружина співака Романа Сасанчина - Іванна – поскаржилася, що вони всією сім'єю серйозно захворіли.

Сумними новинами обраниця виконавця поділилася в Instagram-stories. Іванна розповіла, що спочатку симптоми хвороби проявилися в неї та Романа. Вони сподівалися, що імунітет їхньої дворічної донечки впорається, і вона не захворіє. Однак згодом і в Елізи проявилися симптоми хвороби.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

"Я і Роман захворіли. Молюсь, щоб Елізу оминуло. Ну тепер те, чого боялись. Еліза заснула і через годину прокинулася з плачем і температурою. Закутана, бо тряслася вся", - розповіла Іванна.

Дружина Романа Сасанчина з донькою / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Дружина Сасанчина поділилася, що на ранок їм стало легше, однак згодом симптоми – біль у горі та висока температура – знову повернулися. Наразі вони всі лікуються. Як зазначила обраниця виконавця, вони сподіваються, що підхопили звичайний вірус, з яким організм швидко впорається.

"Малій збивала два рази температуру – о другій та п'ятій годині ночі. Зараз о дев'ятій ранку теж збила, але не збивається повністю, лише десь до 37. Сподіваюся, що це просто якийсь звичайний вірус і через декілька днів все мине", - додала Іванна.

Дружина Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/annavi_sasanchyn

Нагадаємо, нещодавно старша донька Олі Полякової скаржилася на проблеми зі здоров'ям. Маша підхопила вірус та розповіла, які симптоми хвороби в неї проявилися.

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