Роман Сасанчин з дружиною та одномісячною донькою захворіли на коронавірус

Дружина артиста описала свої симптоми.

Родина українського співака, переможця шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" Романа Сасанчина захворіла на коронавірус.

Про це виконавець розповів у своєму фотоблогу. Артист запостив позитивні результати свого і дружини Іванни тестів. Як поділилася Іванна почуватися зле вони почали позавчора ввечері. У подружжя підвищилася температура і була ломота у тілі:

instagram.com/annavi_i

"Позачора ввечері, година 12 ночі, почала підвищуватись температура і почало ламати тіло. До ранку симптоми не пройшли. Просто почало ще сильніше ламати тіло, підвищилась температура і є першіння в горлі", - розповіла про симптоми дружина Сасанчина.

instagram.com/annavi_i

Також Іванна розповіла, що донька Елізабет, якій сьогодні виповнився місяць, разом з ними. Вона поділилася, що лікарка прописала й дівчинці мінімальне лікування:

"З малишкою все добре, вона з нами. Ми біля неї у масці. Теж їй лікарка прописала промивати носик, давати багато рідини пити. Якщо додатково підвищиться температура то збивати, а якщо погіршаться симптоми, тоді будемо лягати в лікарню. Знаю, багато хейту зараз може бути через те, що дитина з нами. Ми говорили з лікаркою, вона сказала вдягати біля дитини маску весь час, мити руки, для дитини намагатися підходити менше – за потреби коли підгузок треба замінити, або погодувати. Дитину ми не маємо з ким залишити, тому дитина з нами", - пояснила Іванна.

instagram.com/sasanchyn_official

Пізніше дівчина додала, що вночі у Елізабет піднялася температура:

"Найголовніше, щоб дитинці було легше. Ми впораємося. У неї зараз температура піднялася 37, вона така, вередлива, але поїла і ніби заснула", - розповіла Іванна.

instagram.com/annavi_i

Щодо свого почуття, дружина Сасанчина поділилася, що у неї "кашель, що душить, є сильна задишка і першіння у горлі".

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