Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Роман Сасанчин замилував Мережу зворушливим фото з 9-місячною донькою

Дата публікації
Перегляди
1233
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Роман Сасанчин замилував Мережу зворушливим фото з 9-місячною донькою

Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Переможець "Голосу. Діти" Роман Сасанчин показав маленьку донечку.

На своїй сторінці в Instagram співак Роман Сасанчин поділився новою світлиною зі своєю 9-місячною донечкою Елізабет. Молодий батько стояв із дівчинкою на руках та кумедно тримав маленьку за щічки.

"Моя радість! Я просто без зайвих слів залишу це фото тут", - коротко підписав милий кадр Сасанчин. 

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official
Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Зворушлива світлина не залишила байдужих серед прихильників Романа. У коментарях шанувальники написали, що Елізабет має дуже милий вигляд.

  • Які ви гарні!
  • Ромі пасує статус татуся!
  • Маленька красуня!

Раніше 24-річна дружина Романа Сасанчина Іванна розповіла, чим займалася до того, як познайомилася зі співаком. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1233
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація