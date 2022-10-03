Роман Сасанчин замилував Мережу зворушливим фото з 9-місячною донькою

Переможець "Голосу. Діти" Роман Сасанчин показав маленьку донечку.
На своїй сторінці в Instagram співак Роман Сасанчин поділився новою світлиною зі своєю 9-місячною донечкою Елізабет. Молодий батько стояв із дівчинкою на руках та кумедно тримав маленьку за щічки.
"Моя радість! Я просто без зайвих слів залишу це фото тут", - коротко підписав милий кадр Сасанчин.
Зворушлива світлина не залишила байдужих серед прихильників Романа. У коментарях шанувальники написали, що Елізабет має дуже милий вигляд.
- Які ви гарні!
- Ромі пасує статус татуся!
- Маленька красуня!
Раніше 24-річна дружина Романа Сасанчина Іванна розповіла, чим займалася до того, як познайомилася зі співаком.
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