Роман Сасанчин замилував Мережу зворушливим фото з 9-місячною донькою

На своїй сторінці в Instagram співак Роман Сасанчин поділився новою світлиною зі своєю 9-місячною донечкою Елізабет. Молодий батько стояв із дівчинкою на руках та кумедно тримав маленьку за щічки.

"Моя радість! Я просто без зайвих слів залишу це фото тут", - коротко підписав милий кадр Сасанчин.

Роман Сасанчин з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Зворушлива світлина не залишила байдужих серед прихильників Романа. У коментарях шанувальники написали, що Елізабет має дуже милий вигляд.

Які ви гарні!

Ромі пасує статус татуся!

Маленька красуня!

Раніше 24-річна дружина Романа Сасанчина Іванна розповіла, чим займалася до того, як познайомилася зі співаком.

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