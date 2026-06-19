Роман Сасанчин офіційно розлучився з дружиною, з якою розійшовся майже рік тому

Роман Сасанчин та його колишня дружина

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Український співак та переможець «Голосу країни» Роман Сасанчин офіційно розлучився з дружиною Іванною.

Про це оголосила колишня обраниця музиканта в Instagram-stories. Так, пара ще торік на початку вересня повідомила, що більше не разом. Іванна разом із донькою від Романа виїхала до Польщі, де вже навіть встигла налагодити особисте життя. Тим часом сам виконавець залишився в Україні та продовжив розвивати свою кар’єру.

При цьому, колишнє подружжя почало процес розірвання шлюбу офіційно. І ось, це сталося. Тепер Роман Сасанчин та Іванна й за документами більше не чоловік та дружина.

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«Прийшов витяг із суду про те, що шлюб офіційно розірваний», — повідомила колишня дружина виконавця.

Колишня дружина Романа Сасанчина повідомила про їхнє офіційне розлучення / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Зазначимо, Роман Сасанчин одружився з Іванною 2021 року. Наприкінці грудня того ж таки року у пари народилась спільна донька, яку вони назвали Елізабет. Вже у вересні 2025-го Іванна оголосила, що розлучається зі співаком.

Нагадаємо, нещодавно учасниця «Холостяка-14» Діана Зотова зізналась, що розлучилась із чоловіком-футболістом. Саме заради нього свого часу модель покинула романтичне реаліті.

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