Роман Сасанчин після розлучення похизувався здійсненням давної мрії: "Було дуже страшно"

Роман Сасанчин

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин здійснив свою давню мрію.

Виконавець в Instagram зізнався, що тривалий час хотів набити особливе тату. Зображення мало бути на видній частині тіла, а саме – шиї. Утім, Романа Сасанчина терзали сумніви. Ба більше, виконавцеві навіть було трішки лячно. Артист боявся, що звернеться за послугами не до професійного майстра і тату буде невдалим. Та співак все ж таки пішов на ризик.

"Давно вже мріяв набити щось на шиї, але було дуже страшно, оскільки це досить видне місце, і, наприклад, сховати його не вийде…Тому, найбільша проблема була - знайти майстра, якому довірюсь, не буду переживати, ну і, звісно, залишусь задоволений. Такого майстра я знайшов", - говорить артист.

Роман Сасанчин

Своїм новим татуюванням виконавець неабияк задоволений. Тепер у Романа Сасанчина красується на шиї мікрофон. Співак також ділиться, що процес набиття тату взагалі був безболісним, що він навіть примудрився заснути.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Роман Сасанчин розлучається з дружиною. Нещодавно колишня обраниця артиста здивувала причинами їхнього розриву.