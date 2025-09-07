Роман Сасанчин після розлучення висловився про свій стан і плани на майбутнє: "Вигляд не найкращий"

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше після заяви про розлучення з обраницею вийшов на зв'язок.

Артист повідомив, що досі почувається пригнічено й це може видавати його зовнішній вигляд. Тож у сторіз в Instagram Роман не став публікувати свіже фото, а просто запевнив фанів, що він поступово повертається до роботи. Зокрема, з архіву поділився кадрами зі знімань кліпу і пообіцяв якомога скоріше оговтатися після розлучення.

"Вигляд у мене не найкращий, через що і не виходжу в сторіз. Проте вже підзбируюсь з частинок до купи і як не як, але жити якось далі потрібно, тому буду хоча б так писати вам про останні свої події", — зазначив Сасанчин.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин за лаштунками знімань кліпу / © instagram.com/sasanchyn_official

Зазначимо, про розлучення з дівчиною Іванною 23-річний співак повідомив днями, на початку вересня. Пара була у стосунках близько шести років, а офіційно їхній шлюб був укладений 2021 року. Пара виховує спільну трирічну донечку Елізу. Про її подальше виховання, як і про деталі розриву колишнє подружжя поки що не розповідає.

