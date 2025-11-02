ТСН у соціальних мережах

Категорія
Гламур
1461
Роман Сасанчин після розлучення закрутив новий роман і показав солодкі поцілунки з коханою

Артист довго не сумував на самоті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин закрутив новий роман.

Так, раніше колишня дружина артиста зізналась, що більше не самотня. А це ж виявилося, що й у виконавця тепер нова обраниця. Про це Роман Сасанчин повідомив у своєму Instagram. Зокрема, у співака поцікавилися, чи радий він за Іванну, що в неї все добре в особистому житті. На що артист опублікував фото, де солодко цілує нову обраницю. Співак додав, що щиро радий за колишню дружину. Знімок із коханою артист доповнив смайликом у вигляді червоного сердечка.

Роман Сасанчин із новою дівчиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин із новою дівчиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Також Роман Сасанчин додав, що дійсно радий, що все саме так склалось. За словами виконавця, Іванна - не його людина, і лише зараз він це зрозумів. Артист натякає, що їхні стосунки тривали, адже їм було зручно одне з одним. Однак після розриву Сасанчин зрозумів, що таке бути щасливим і що таке підтримка. Також артист наголосив, що не шкодує про роки, прожиті з Іванною, адже для нього це стало досвідом, як не має бути в парі.

"Я дуже радий, що вона пішла з мого життя, це довго доходило до моєї голови, але потім прийшло усвідомлення, що людина повністю не моя! Я їй в першу чергу за це вдячний! І зараз за останній час зрозумів, що дійсно є увагою, що дійсно робить тебе щасливим, що дійсно тебе підтримує і що дійсно може змусити бути собою, а не тим, хто є зручністю збоку і не більше. Тому тепер я дійсно щасливий, а ці втрачені роки, це лиш крутий досвід, як не потрібно робити", - підсумував артист.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Зазначимо, Роман Сасанчин протягом шести років перебував у стосунках з Іванною, з яких три – в шлюбі. В експодружжя є спільна донька Елізабет, яка народилася 30 грудня 2021 року.

