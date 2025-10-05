ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
567
Час на прочитання
2 хв

Роман Сасанчин після розлучення зробив неочікувану заяву про доньку: "Маю бажання забрати до себе"

Артист планує домовлятися з колишньою про спільну опіку над донькою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин з донькою та ексдружиною

Роман Сасанчин з донькою та ексдружиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин після розлучення заговорив про виховання доньки Елізабет.

Музикант поділився, що під час великої війни ексдружина Іванна з їхньою донечкою перебуває за кордоном. Та все ж рано чи пізно він хотів би, щоб Елізабет жила з ним в Україні. Артист пояснив, що все буде в рамках закону, адже в обох батьків лишилися рівні права на опіку над дитиною. Поки він не знає про ставлення до такої позиції своєї ексдружини, але говорить, що навіть у разі непорозумінь буде домовлятися про час з донькою.

"Поки війна та обстріли мені спокійніше, щоб вона була у безпеці, але на майбутнє маю бажання забрати до себе. На дитину у нас абсолютно рівні права, тому проти чи не проти — це запитання, яке точно буде вирішуватись. Я у неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками і була щаслива! Але якщо Іванка і на далі залишиться за кордоном, доведеться якось про це домовитися", — написав артист.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Також Сасанчин розповів про реакцію його мами на розлучення. Співак говорить, що рідна людина доволі непросто, але прийняла його новий етап: "Приємного мало, але приймає вибір, яким би він не був".

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин відповів на чутки про нібито зради колишньої дружини та розкрив правду.

Дата публікації
Кількість переглядів
567
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie