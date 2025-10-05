Роман Сасанчин після розлучення зробив неочікувану заяву про доньку: "Маю бажання забрати до себе"

Роман Сасанчин з донькою та ексдружиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин після розлучення заговорив про виховання доньки Елізабет.

Музикант поділився, що під час великої війни ексдружина Іванна з їхньою донечкою перебуває за кордоном. Та все ж рано чи пізно він хотів би, щоб Елізабет жила з ним в Україні. Артист пояснив, що все буде в рамках закону, адже в обох батьків лишилися рівні права на опіку над дитиною. Поки він не знає про ставлення до такої позиції своєї ексдружини, але говорить, що навіть у разі непорозумінь буде домовлятися про час з донькою.

"Поки війна та обстріли мені спокійніше, щоб вона була у безпеці, але на майбутнє маю бажання забрати до себе. На дитину у нас абсолютно рівні права, тому проти чи не проти — це запитання, яке точно буде вирішуватись. Я у неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками і була щаслива! Але якщо Іванка і на далі залишиться за кордоном, доведеться якось про це домовитися", — написав артист.

Реклама

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Також Сасанчин розповів про реакцію його мами на розлучення. Співак говорить, що рідна людина доволі непросто, але прийняла його новий етап: "Приємного мало, але приймає вибір, яким би він не був".

Нагадаємо, нещодавно Роман Сасанчин відповів на чутки про нібито зради колишньої дружини та розкрив правду.