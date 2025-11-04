Роман Сасанчин після закидів ексдружини про зради зробив заяву: "Хоче привернути до себе увагу"

Роман Сасанчин та його колишня дружина

Український співак та переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин після натяків колишньої дружини про його зради зробив заяву.

Так, днями Іванна доволі неоднозначно висловилась про вірність в шлюбі. У Мережі їй дорікнули, що, мовляв, вона зрадила співака. На що вона відповіла: "Я ніколи його не зраджувала, на відміну від…".

Звичайно ж, після таких закидів у користувачів виникло чимало запитань до колишнього подружжя. Однак деякі не розуміли, навіщо витягувати на публіку брудну білизну. Роман Сасанчин заявив, що нібито таким чином Іванна привертає до себе увагу. А він, своєю чергою, більше не збирається згадувати про ексдружину.

Ба більше, музикант заявляє, що з Іванною його пов'язує лише спільна донька, якій нині три роки. Мовляв, лише через Елізабет він підтримує зв'язок із колишньою дружиною і хоч трішки її поважає.

Роман Сасанчин, схоже, розлучився з дружиною не на позитивній ноті / © instagram.com/sasanchyn_official

"Ця людина хоче, наскільки бачу, привернути до себе увагу всіх, на жаль, на таких речах. Але кажу востаннє, що цю тему я більше піднімати не буду. Хочу щоб найменший спогад пропав від неї. Вона мама моєї дитини і не більше, тільки за це залишиться зв'язок та крапля поваги!" – видав артист.

Нагадаємо, після розлучення Роман Сасанчин довго не сумував на самоті. Артист закрутив новий роман і вже навіть показав свою обраницю.