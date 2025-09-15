Роман Сасанчин розлучився: шлюб у юному віці зі старшою дружиною, втрата дітей і чутки про зради

Роман Сасанчин з дружиною і донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак Роман Сасанчин, відомий перемогами на шоу "Голос. Діти" та "Голос країни", нещодавно пережив непросте розлучення зі своєю дружиною Іванною.

Їхня історія кохання, що починалася як справжня казка, завершилася після майже шести років стосунків. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися найцікавіші подробиці особистого життя Романа Сасанчина, як почався його роман зі старшою на три роки дівчиною, які кризи вони пережили та чому пара розірвала шлюб.

Перемога на "Голосі країни" та знайомство з майбутньою дружиною

Роман народився 2002 року в селі на Тернопільщині. У шоубізнес він увійшов ще дитиною. Так, 2012 року хлопчик брав участь у "Голос. Діти", однак тоді тренери не повернулися. Справжній успіх прийшов 2015 року — саме тоді він переміг у другому сезоні "Голос. Діти" у команді Тіни Кароль. 2020-го він повторив свій тріумф — уже в дорослому шоу "Голос країни". Перемога принесла 18-річному юнаку головний приз — квартиру в Києві, яка згодом стала домівкою для молодої родини.

Того ж року Роман познайомився з Іванною, яка була старшою за нього на три роки й жила у сусідньому селі від його. Вони зустрілися у компанії друзів, і між ними швидко спалахнули почуття. Уже за кілька місяців пара почала жити разом й переїхала з Тернопільщини до Києва. Восени 2020 року Сасанчин публічно підтвердив стосунки.

Ранній шлюб і складний шлях батьківства

Невдовзі Іванна завагітніла. Та, на жаль, плід завмер. Попри всі прогнози лікарів, що наступна вагітність зможе настати не раніше, ніж за кілька років після викидня, закохані вирішили одразу спробувати знову. І 2021 року пара сповістила про майбутнє народження донечки.

У травні 2021 року Роман освідчився Іванні, а 4 грудня пара офіційно узаконила стосунки. Через кілька тижнів, 30 грудня, у них народилася донька Елізабет. На той момент співаку було лише 19 років, і він зізнавався, що раніше й не уявляв себе таким молодим батьком. Тим часом Іванні у той момент було 23. Незважаючи на юний вік, пара з трепетом готувалася до появи дитини, а у січні 2022-го хрестила дівчинку.

А торік подружжя пережило знову трагічну втрату другої дитини. У квітні 2024 року Іванна знову повідомила про завмерлу вагітність. Під наглядом лікарів їй вдалося уникнути хірургічного втручання за допомогою гормональних препаратів. В Instagram вона зізналася, що ця втрата була для неї одним з найболючіших ударів у житті.

"Все відбулось супершвидко, незрозуміло. В один день ти дізнаєшся, що ти вагітна, і в тебе одразу купа думок, купа планів. Ти бачиш перед собою ціле нове життя. Багато про що починаєш мріяти, і через декілька днів тобі говорять, що вагітність завмерла. І ти з такого щасливого періоду швидко падаєш у таку прірву суму, страху, якогось розчарування", — ділилася Іванна.

Кризи у стосунках зірки й випробування війною

Шлюб молодих виявився непростим від самого початку. Уже через кілька місяців після весілля подружжя пережило перше розставання, проте тоді їм вдалося примиритися. Та проблеми у відносинах поверталися знову і знову. 2022 року Іванна навіть серйозно думала про розлучення, однак подружжя дало собі ще один шанс. У січні 2023 року закохані повінчалися, намагаючись укріпити шлюб, але кризи не зникли.

Війна ще більше ускладнила ситуацію. На початку повномасштабного вторгнення Іванна з новонародженою донькою виїхала до Польщі, тоді як Роман залишився в Україні. Лише згодом сім’я знову возз’єдналася. Та й після цього непорозуміння між ними тривали. Навесні 2024 року Іванна публічно зізналася, що відчуває втому від знецінення її праці й хоче мати відчуття підтримки та захисту поруч із чоловіком.

Наприкінці 2024 року чутки про кризу посилилися ще більше. Іванна перестала ділитися спільними фото та відео з чоловіком. Коли підписники почали масово запитувати, чи все гаразд у стосунках, вона відповіла коротким і відвертим "у нас все не ок і це дуже м'яко сказано", утім у подробиці не вдавалася. А вже цього року у соцмережах з’являлися коментарі, що нібито Романа бачили в компанії іншої дівчини.

Розлучення Романа Сасанчина з Іванною: яка причина

На початку вересня 2025 року стало відомо, що пара розійшлася остаточно. Сасанчин опублікував у Instagram спільне фото з Іванною та зворушливе повідомлення, де натякнув, що не міг давати дружині те, на що вона заслуговувала. Після цього співак заявив, що на деякий час зникне з соцмереж.

"Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг", — оприлюднив скриншот повідомлення для колишньої Сасанчин.

Іванна також підтвердила розрив, написавши зі сльозами на очах наступне: "Наша історія довжиною майже шість років під’їхала до кінцевої станції". Вона відмовилася виносити "брудну білизну", залишивши деталі розриву поза публічним простором.

Тим не менш, уважні юзери знову згадали Іванні за ймовірні зради з боку музиканта. Та вона одразу спростувала це. Більше подробиць жоден з подружжя не розповідав.

Новий імідж музиканта і життя після розриву шлюбу

Зараз співак намагається відновитися після болісного періоду. Незадовго до розлучення він змінив імідж — відростив вуса та бороду, чим здивував прихильників. У соцмережах фанати зазначають, що новий образ додав йому мужності. Нині Роман продовжує працювати у столиці та обіцяє поступово повертатися до музики.

Водночас колишня дружина 23-річного артиста повідомила, що він продовжуватиме бачитися зі своєю донькою Елізабет і вони спільно її виховуватимуть. А поки дівчинка житиме з мамою окремо.

