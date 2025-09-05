ТСН у соціальних мережах

Роман Сасанчин розлучився з дружиною після шести років стосунків й натякнув на причину

Подружжя виховує спільну трирічну донечку Елізу.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Роман Сасанчин з ексдружиною

Роман Сасанчин з ексдружиною / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Дружина українського співака і переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина повідомила про їхнє розлучення.

Так, блогерка Іванна Сасанчин вийшла на зв'язок до підписників в Instagram у сльозах. Вона повідомила, що їхня шестирічна історія кохання "під'їхала до кінцевої станції". Та додала, що у подальшому уникатиме брудних пліток про їхнє особисте життя. Натомість вона зичить собі та ексчоловіку лише щастя.

"Наша історія довжиною майже шість років підʼїхала до кінцевої станції. З мого боку не буде жодної брудної білизни, тому прошу не додумувати і не перебільшувати. Це життя і так стається, а нам хочу побажати тільки щастя", — написала Іванна.

Сторіз Іванни Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Своєю чергою, її 23-річний колишній чоловік Роман також не став мовчати. На своїй сторінці в Instagram він оприлюднив спільне фото з ексобраницею та залишив емодзі розбитого серця. Крім того, натякнув на причину розлучення, опублікувавши своє прощальне повідомлення до Іванни: "Нехай тебе хтось полюбить так, як зараз я люблю, але зробить те, чого я не зміг".

"Пропадаю на тривалий час звідси (з фотоблогу – прим. ред.), надто багато всього зараз для мене. Всіх обійняв", — написав музикант.

Роман Сасанчин розлучився / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Зазначимо, Роман Сасанчин закрутив роман зі старшою на чотири роки Іванною майже одразу після своєї перемоги на "Голосі країни". Невдовзі тоді ще 19-річний юнак повідомив про майбутнє поповнення в родині. Пара на останніх місяцях вагітності Іванни уклала шлюб, в якому у них народилася донечка Еліза. Зараз дівчинці три роки.

Цікаво, що нещодавно Романа Сасанчина запідозрили у зрадах і заскочили з іншою дівчиною, про що написали його тодішній дружині Іванні.

