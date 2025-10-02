ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
898
Час на прочитання
2 хв

Роман Сасанчин уперше розкрив, хто став ініціатором розлучення і чи бачиться він зі своєю донькою

Співак привідкрив завісу нової сторінки особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Роман Сасанчин з колишньою дружиною

Роман Сасанчин з колишньою дружиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розкрив нові подробиці розлучення з дружиною Іванною.

Так, звістка про розрив пари з'явилася на початку вересня. Після шести років стосунків і народження спільної доньки подружжя заявило, що більше не разом. 23-річний Роман тоді не став вдаватися в подробиці, як й Іванна. Вони обидва ухвалили рішення не копирсатися у "брудній білизні" та не виносити щось на публіку.

Тим не менш, цього разу музикант пролив більше світла. У своєму фотоблогу Сасанчин поділився, що насправді ініціаторкою розірвати шлюб стала Іванна. Тим не менш, додав, що маленьку доньку Елізабет вони продовжують виховувати спільними силами. Зокрема, щойно йому випаде нагода зустрітися з малечею, він це зробить. Відомо, що поки донька співака перебуває з мамою у Польщі.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"Вона (Іванна — прим. ред.) сама зробила такий вибір, тому якось так… Від останнього моменту ще не бачилися (з донькою — прим. ред.), але обов'язково приїде до мене", — зазначив зірка.

А ось сам артист уже поступово оговтується після болісного періоду. Роман говорить, що тішиться проживати кожен день і шукати приводи для щастя: "Радію, що досі живу й маю сили інколи усміхатися".

Нагадаємо, Романа Сасанчина незадовго до оголошення про розлучення з Іванною заскочили з нібито іншою дівчиною. Його колишня дружина Іванна прокоментувала чутки про зради.

Дата публікації
Кількість переглядів
898
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie