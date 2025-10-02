Роман Сасанчин уперше розкрив, хто став ініціатором розлучення і чи бачиться він зі своєю донькою

Роман Сасанчин з колишньою дружиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин розкрив нові подробиці розлучення з дружиною Іванною.

Так, звістка про розрив пари з'явилася на початку вересня. Після шести років стосунків і народження спільної доньки подружжя заявило, що більше не разом. 23-річний Роман тоді не став вдаватися в подробиці, як й Іванна. Вони обидва ухвалили рішення не копирсатися у "брудній білизні" та не виносити щось на публіку.

Тим не менш, цього разу музикант пролив більше світла. У своєму фотоблогу Сасанчин поділився, що насправді ініціаторкою розірвати шлюб стала Іванна. Тим не менш, додав, що маленьку доньку Елізабет вони продовжують виховувати спільними силами. Зокрема, щойно йому випаде нагода зустрітися з малечею, він це зробить. Відомо, що поки донька співака перебуває з мамою у Польщі.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"Вона (Іванна — прим. ред.) сама зробила такий вибір, тому якось так… Від останнього моменту ще не бачилися (з донькою — прим. ред.), але обов'язково приїде до мене", — зазначив зірка.

А ось сам артист уже поступово оговтується після болісного періоду. Роман говорить, що тішиться проживати кожен день і шукати приводи для щастя: "Радію, що досі живу й маю сили інколи усміхатися".

Нагадаємо, Романа Сасанчина незадовго до оголошення про розлучення з Іванною заскочили з нібито іншою дівчиною. Його колишня дружина Іванна прокоментувала чутки про зради.