Роман Сасанчин вперше повністю показав свою нову дівчину, з якою закрутив роман після розлучення

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак та переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше повністю показав свою нову дівчину.

Артист після розлучення довго не сумував на самоті. Виконавець ще на початку листопала розсекретив свій новий роман. Ба більше, він навіть показав обраницю, щоправда, її обличчя приховав за смайликом у вигляді сердечка.

Та цього разу Роман Сасанчин вирішив бути відвертим зі своїми прихильниками. Співак в Instagram-stories опублікував чорно-біле фото з коханою. На знімку парочка лежала на дивані та ніжно обіймалась, при цьому дівчина притулилась до плеча музиканта. Підписувати кадр Роман Сасанчин не став. Виконавець лиш додав смайлик у вигляді червоного сердечка.

Роман Сасанчин із новою дівчиною / © instagram.com/sasanchyn_official

Зазначимо, на початку вересня Роман Сасанчин оголосив про розлучення з дружиною, з якою протягом семи років перебував у стосунках, з яких три – у шлюбі. Причини розриву вони не розголошують, лише натякають, що їх багато. Та нещодавно колишня обраниця артиста здивувала заявою про зради в шлюби. Роман Сасанчин вже відреагував на закиди ексдружини.