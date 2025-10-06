Роман Сасанчин вперше заговорив про причини розлучення з дружиною і чи можливе примирення

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин вперше заговорив про причини розлучення з дружиною і поділився, чи можливе примирення.

Так, музикант продовжує коментувати свій розрив з обраницею Іванною. Цього разу виконавець в Instagram-stories вперше відверто заговорив про причини. Хоч до конкретики артист не вдається, але говорить, що на рішення розлучитися вплинуло чимало факторів. Тим не менш, Сасанчин запевняє, що шлюб можна було б зберегти, але в Іванни не було бажання цього робити.

"Причин надто багато, хоч і були шанси все ще зберегти… Тут більше про бажання кожного", - говорить співак.

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Також Роман Сасанчин висловився про можливе примирення. Артист говорить, що взагалі не хотів цього розлучення, тож чекав на повернення дружини та доньки до України. Утім, за словами виконавця, Іванна прийняла остаточне рішення і дала чітко зрозуміти, що почуттів у неї вже немає. Тож, Роман Сасанчин ділиться, що йому лишається лише прийняти її вибір, хоч це й дається йому боляче.

"Я чекав на обох тут! До останнього моменту не хотів цього розлучення! Але коли перепитав востаннє, почув: "Я зробила свій вибір". Це дуже боляче, цього не хотілось, цього не мало статись! Але, якщо людина вже холодна до мене і зробила такий вибір, вибору не прийняти цього немає, навіть якщо це станеться не одразу", - підсумував артист.

Роман Сасанчин із донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Зазначимо, Роман Сасанчин протягом шести років перебував у стосунках з Іванною, з яких майже три – у шлюбі. У пари є спільна донька Елізабет. Нещодавно артист зробив неочікувану заяву про спільну опіку над дитиною після розлучення.