Роман Сасанчин зворушив кадрами, як зустрів 23-річчя з донькою після довгої розлуки

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

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Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин повідомив про своє свято.

1 квітня виконавцеві виповнилося 23 роки. Його особливий день почався з привітань від родини. Зокрема, його дружина Іванна та маленька донечка Елізабет, які нещодавно повернулися до України з-за кордону, підготували для іменинника торт зі свічками. На зворушливих кадрах 3-річна дівчинка постає в обіймах тата та допомагає йому задувати свічки. А наприкінці зірковий батько з Елізабет не втримуються та кусають по шматочку торта.

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

"Ось так зустрів свої 23", - написав співак.

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У день 23-річчя Сасанчина його дружина також привітала його у своєму фотоблогу. Іванна опублікувала серію милих фото коханого. Зокрема, як він солодко спить з донечкою та насолоджується з нею часом удвох.

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"З твоїм днем, коханий", - замилувала Іванна.

У коментарях до привітань зіркового іменинника долучилися і його фанати:

Мої вітання! Здоров'я міцного, кохання палкого, щастя безмежного

Гарний тато гарної донечки, у якої гарна мама!

Яка ж гарна принцеса татова. З днем народження, хай рік буде успішним і щасливим кожен день

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