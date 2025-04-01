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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
164
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1 хв

Роман Сасанчин зворушив кадрами, як зустрів 23-річчя з донькою після довгої розлуки

Родина музиканта возз'єдналася після життя на дві країни.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Роман Сасанчин

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Український співак і переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин повідомив про своє свято.

1 квітня виконавцеві виповнилося 23 роки. Його особливий день почався з привітань від родини. Зокрема, його дружина Іванна та маленька донечка Елізабет, які нещодавно повернулися до України з-за кордону, підготували для іменинника торт зі свічками. На зворушливих кадрах 3-річна дівчинка постає в обіймах тата та допомагає йому задувати свічки. А наприкінці зірковий батько з Елізабет не втримуються та кусають по шматочку торта.

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

"Ось так зустрів свої 23", - написав співак.

У день 23-річчя Сасанчина його дружина також привітала його у своєму фотоблогу.  Іванна опублікувала серію милих фото коханого. Зокрема, як він солодко спить з донечкою та насолоджується з нею часом удвох.

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин з донькою / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин / © instagram.com/sasanchyn_official

"З твоїм днем, коханий", - замилувала Іванна.

У коментарях до привітань зіркового іменинника долучилися і його фанати:

  • Мої вітання! Здоров'я міцного, кохання палкого, щастя безмежного

  • Гарний тато гарної донечки, у якої гарна мама!

  • Яка ж гарна принцеса татова. З днем народження, хай рік буде успішним і щасливим кожен день

Нагадаємо, у День сміху свій день народження також святкує співак Дмитро Монатік. Артист розкрив, якого подарунку він жадає найбільше.

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