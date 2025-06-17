Росія атакувала Київ ракетами та дронами: зірки емоційно відреагували та назвали ніч "фільмом жахів"

Маша Єфросиніна, Наталка Денисенко

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У ніч проти 17 червня країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну, а особливо під атакою опинився Київ.

Окупанти випустили по столиці щонайменше 175 ударних безпілотників, понад 14 крилатих ракет та дві балістичні. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У Солом'янському районі столиці ракета поцілила по будинку, зруйнувавши повністю під'їзд дев'ятиповерхівки. Окрім того, є й інші влучання. Загалом, пошкоджень зазнали вісім районів Києва.

На жаль, є загиблі. Станом на ранок відомо, що в Києві загинуло 14 мирних людей. Також понад 100 цивільних зазнали поранень.

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Українські знаменитості емоційно відреагували на обстріл. Зірки говорять, що цю ніч можна було назвати "фільмом жахів".

Григорій Решетнік

Шоумен всю ніч із родиною провів у підземному паркінгу. Проте навіть там вони чули гучні вибухи. На ранок ведучий подякував військовим за захист та збиття ворожих цілей. Григорій Решетнік закликає конвертувати всю лють в донати, аби допомогти ЗСУ швидше здолати ворога.

"Вони хочуть знищити нас…Проте нас зламати неможливо. Наші хлопці та дівчата щодня потребують підтримки та допомоги. Тому, хто скільки може, долучайтеся до збору", - написав ведучий.

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Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Надя Дорофєєва

Співачка говорить, що вночі було справжнє пекло. Артистка показала наслідок ворожого влучання по багатоповерхівці.

"Вже 14 загиблих у Києві. Пекло", - зазначила виконавиця.

Допис Наді Дорофєєвої / © instagram.com/nadyadorofeeva

Яна Глущенко

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Акторка говорить, що ніч була дійсно страшна. Проте, артистка все ж таки спокійна, що хоча б син спав та не чув жахливих вибухів.

"Чергова страшна ніч…Син, слава Богу, міцно спить. А я заспокоюю кота, собаку та себе…", - поділилася Глущенко.

Яна Глущенко з сином / © instagram.com/yamo4ka

Наталка Денисенко

Акторка зізналась, що вночі міцно спала та не чула вибухів. Однак на ранок артистка побачила весь той жах, що накоїли окупанти. Денисенко висловила свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих.

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"Я не знаю, як так сталося, але в цю найстрашнішу ніч я просто спала…Просто спала з синочком в обнімку, і ми нічого не чули…Ми прокинулася у фільмі жахів. Мої співчуття сім'ям загиблих і тим, хто постраждав", - написала артистка.

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Анна Саліванчук

Акторка говорить, що росіяни влаштовують справжній геноцид. Знаменитість нагадала, що Росія – терористична країна. Також акторка показала наслідки ворожого обстрілу.

"Просто по житлових будинках, купа людей загинуло, ще більше дістають з-під завалів, це жах", - говорить артистка.

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Допис Анни Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Вікторія Маремуха

Блогерка всю ніч провела із сином в укритті. Маремуха говорить, що ніч була дійсно жахливою, а росіяни влаштували справжній терор.

"Це була жахлива ніч, вкотре терор проти українців збоку цих терористів", - зазначила блогерка.

Вікторія Маремуха з сином / © instagram.com/vicky_mare

Маша Єфросиніна

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Ведуча разом із сином ховалася в метро. Єфросиніна зазначила, що це була одна з найстрашніших ночей.

"Чергова страшна ніч", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна з сином / © instagram.com/mashaefrosinina

MONATIK

Співак говорить, що ця ніч була жахлива та складна. Утім, артист закликав продовжувати триматися.

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"На вулиці пахне димом і невимовним болем. Київ. Це була надскладна, жахлива ніч…Тримаємося", - написав виконавець.

Допис MONATIK / © instagram.com/monatik_official

Нагадаємо, лише тиждень тому Росія теж масовано обстрілювала Україну. Ворог тоді завдав атаки ударними безпілотниками та крилатими і балістичними ракетами. Знаменитості також реагували на атаку на Київ.