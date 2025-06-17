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Росія атакувала Київ ракетами та дронами: зірки емоційно відреагували та назвали ніч "фільмом жахів"
Росіяни у ніч проти 17 червня здійснили одних із наймасованіших обстрілів Києва. Знаменитості відреагували на злочин окупантів проти мирного населення.
У ніч проти 17 червня країна-агресорка Росія масовано обстріляла Україну, а особливо під атакою опинився Київ.
Окупанти випустили по столиці щонайменше 175 ударних безпілотників, понад 14 крилатих ракет та дві балістичні. На жаль, влучань не вдалося уникнути. У Солом'янському районі столиці ракета поцілила по будинку, зруйнувавши повністю під'їзд дев'ятиповерхівки. Окрім того, є й інші влучання. Загалом, пошкоджень зазнали вісім районів Києва.
На жаль, є загиблі. Станом на ранок відомо, що в Києві загинуло 14 мирних людей. Також понад 100 цивільних зазнали поранень.
Українські знаменитості емоційно відреагували на обстріл. Зірки говорять, що цю ніч можна було назвати "фільмом жахів".
Григорій Решетнік
Шоумен всю ніч із родиною провів у підземному паркінгу. Проте навіть там вони чули гучні вибухи. На ранок ведучий подякував військовим за захист та збиття ворожих цілей. Григорій Решетнік закликає конвертувати всю лють в донати, аби допомогти ЗСУ швидше здолати ворога.
"Вони хочуть знищити нас…Проте нас зламати неможливо. Наші хлопці та дівчата щодня потребують підтримки та допомоги. Тому, хто скільки може, долучайтеся до збору", - написав ведучий.
Надя Дорофєєва
Співачка говорить, що вночі було справжнє пекло. Артистка показала наслідок ворожого влучання по багатоповерхівці.
"Вже 14 загиблих у Києві. Пекло", - зазначила виконавиця.
Яна Глущенко
Акторка говорить, що ніч була дійсно страшна. Проте, артистка все ж таки спокійна, що хоча б син спав та не чув жахливих вибухів.
"Чергова страшна ніч…Син, слава Богу, міцно спить. А я заспокоюю кота, собаку та себе…", - поділилася Глущенко.
Наталка Денисенко
Акторка зізналась, що вночі міцно спала та не чула вибухів. Однак на ранок артистка побачила весь той жах, що накоїли окупанти. Денисенко висловила свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих.
"Я не знаю, як так сталося, але в цю найстрашнішу ніч я просто спала…Просто спала з синочком в обнімку, і ми нічого не чули…Ми прокинулася у фільмі жахів. Мої співчуття сім'ям загиблих і тим, хто постраждав", - написала артистка.
Анна Саліванчук
Акторка говорить, що росіяни влаштовують справжній геноцид. Знаменитість нагадала, що Росія – терористична країна. Також акторка показала наслідки ворожого обстрілу.
"Просто по житлових будинках, купа людей загинуло, ще більше дістають з-під завалів, це жах", - говорить артистка.
Вікторія Маремуха
Блогерка всю ніч провела із сином в укритті. Маремуха говорить, що ніч була дійсно жахливою, а росіяни влаштували справжній терор.
"Це була жахлива ніч, вкотре терор проти українців збоку цих терористів", - зазначила блогерка.
Маша Єфросиніна
Ведуча разом із сином ховалася в метро. Єфросиніна зазначила, що це була одна з найстрашніших ночей.
"Чергова страшна ніч", - написала ведуча.
MONATIK
Співак говорить, що ця ніч була жахлива та складна. Утім, артист закликав продовжувати триматися.
"На вулиці пахне димом і невимовним болем. Київ. Це була надскладна, жахлива ніч…Тримаємося", - написав виконавець.
Нагадаємо, лише тиждень тому Росія теж масовано обстрілювала Україну. Ворог тоді завдав атаки ударними безпілотниками та крилатими і балістичними ракетами. Знаменитості також реагували на атаку на Київ.