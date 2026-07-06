Росія вдарила по житловому комплексу відомого українського співака: "Найстрашніший звук у житті"

Артем Нікітін, атака на Київ 6 липня

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Український співак Артем Нікітін повідомив, що в ніч проти 6 липня російська армія влучила у житловий комплекс, де мешкає його родина.

Артист вийшов на зв’язок в Instagram і розповів, що під час повітряної тривоги разом із дружиною та дітьми перебував в укритті. Саме це, за його словами, й урятувало їх, адже вибух пролунав зовсім поруч із будинком. Співак зазначив, що подібне їм доводиться переживати вже втретє.

Нікітін опублікував моторошне відео з укриття, на якому чути потужний вибух у момент влучання. А вже після відбою тривоги показав наслідки російської атаки. З вулиці було видно масштабну пожежу, яка після удару почала перекидатися на сусідні оселі. На місці від самого ранку працювали рятувальники та пожежники.

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«Момент влучання в наш ЖК. Найстрашніший звук у житті… Це п**ц. У нас все ок, ми були в укритті з дітьми. Третій раз вже так. Вид з нашої квартири. Полум’я перейшло на інші квартири», — повідомив співак.

Дата публікації 11:52, 06.07.26 Кількість переглядів 20 РФ влучила у ЖК Артема Нікітіна: співак показав моторошний момент вибуху

Сториз Артема Нікітіна

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Найбільше постраждали Подільський, Дарницький, Оболонський і Голосіївський райони столиці. За останніми даними, загинули щонайменше 11 людей, ще 46 дістали поранення, серед них — діти. У різних районах міста пошкоджено житлові будинки, спалахнули масштабні пожежі, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показували наслідки чергового російського обстрілу 6 липня. Зокрема, стало відомо про вибиті вікна у кваритирі Олени Кравець і понівечений ЖК Віктора Павліка.

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