ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
811
Час на прочитання
2 хв

Росія вдарила по житловому комплексу відомого українського співака: "Найстрашніший звук у житті"

На щастя, родина артиста у момент «прильоту» перебувала в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Артем Нікітін, атака на Київ 6 липня

Артем Нікітін, атака на Київ 6 липня

Український співак Артем Нікітін повідомив, що в ніч проти 6 липня російська армія влучила у житловий комплекс, де мешкає його родина.

Артист вийшов на зв’язок в Instagram і розповів, що під час повітряної тривоги разом із дружиною та дітьми перебував в укритті. Саме це, за його словами, й урятувало їх, адже вибух пролунав зовсім поруч із будинком. Співак зазначив, що подібне їм доводиться переживати вже втретє.

Нікітін опублікував моторошне відео з укриття, на якому чути потужний вибух у момент влучання. А вже після відбою тривоги показав наслідки російської атаки. З вулиці було видно масштабну пожежу, яка після удару почала перекидатися на сусідні оселі. На місці від самого ранку працювали рятувальники та пожежники.

«Момент влучання в наш ЖК. Найстрашніший звук у житті… Це п**ц. У нас все ок, ми були в укритті з дітьми. Третій раз вже так. Вид з нашої квартири. Полум’я перейшло на інші квартири», — повідомив співак.

Сториз Артема Нікітіна

Сториз Артема Нікітіна

Нагадаємо, в ніч проти 6 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Найбільше постраждали Подільський, Дарницький, Оболонський і Голосіївський райони столиці. За останніми даними, загинули щонайменше 11 людей, ще 46 дістали поранення, серед них — діти. У різних районах міста пошкоджено житлові будинки, спалахнули масштабні пожежі, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки показували наслідки чергового російського обстрілу 6 липня. Зокрема, стало відомо про вибиті вікна у кваритирі Олени Кравець і понівечений ЖК Віктора Павліка.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
811
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie