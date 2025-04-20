Росіянка Юріна шокувала, яке покарання їй загрожує в РФ за підтримку України: "Першу повісять"

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

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Екссолістка гурту YUKO, співачка Юлія Юріна, яка за походженням є росіянкою, розповіла, як в Росії її можуть покарати за проукраїнську позицію.

Виконавиця від 2012 року живе в Україні. Ба більше, співачка активно випускає українські пісні та прославляє фольклор. Звичайно ж, Юлія Юріна засудила загарбницькі дії окупантів та війну в Україні, яку розв'язала РФ. В інтерв'ю "Громадському" співачка говорить, що за її антивоєнні висловлювання та дії Росія вже може покарати ув'язненням на 20 років.

Юлія Юріна згадала свій нещодавній виступ у Львові, де вшановували загиблих захисників. Співачка тоді виконала гімн УПА. Артистка говорить, що за таке Росія б мстилася їй одразу.

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Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

"Люди не думають про те, що я досі є громадянкою росії, і що кожна моя дія, все, що я роблю тут, — це вже 20 років тюрми. Ми нещодавно у Львові виступали. Це був вечір пам'яті загиблих героїв, і я співала гімн УПА. І Саша Колмен Сердюк сказав, що якщо все буде погано, то мене першу повісять", - поділилася співачка.

Зазначимо, Юлія Юріна від 2012 року живе в Україні. Коли Росія вторглася на схід України та анексувала Крим – артистка одразу ж це засудила. Повномасштабна війна ще більше змусила виконавицю критикувати РФ. Співачка допомагає Україні не лише словом, а й ділом. Вона активно волонтерить, бере участь у благодійних концертах та їздить на деокуповані території. Також Юлія Юріна випускає українські пісні та досліджує фольклор.

Ще до повномасштабного вторгнення співачка намагалася отримати громадянство України. Однак після лютого 2022 року це процедура для росіян ускладнилася. Нещодавно артистці знову відмовили в наданні українського громадянства. У Міграційній службі відповіли, чому так.