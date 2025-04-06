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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака: "Саме коли Україна в жалобі"

У РФ без жодного на те дозволу співають хіт виконавця.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Влад Дарвін

Влад Дарвін / © instagram.com/darwinvlad

Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака Влада Дарвіна.

Йдеться про трек артиста “Три сестри”. Композицію виконавець створив 2013 року, а коли вона 2024-го знову опинилася в трендах, то переклав її українською. Росіяни теж не оминули увагою популярність пісні “Три сестри”. Ба більше, вони без жодного на те дозволу співають її російськомовну версію на федеральному пропагандистському телеканалі.

“Як українець я глибоко обурений. Мою музику використали без мого дозволу і без жодної міжнародної ліцензії на державному російському телебаченні — саме в той час, коли вся Україна перебувала в жалобі”, — розповів артист.

Влад Дарвін неабияк обурений таким вчинком. А особливо після жахливого вчинку окупантів. 4 квітня країна-агресорка завдала ракетного удару по Кривому Рогу та забрала життя 19 невинних людей, серед яких дев’ятеро — діти. У ніч проти 6 квітня Росія обстріляла Київ.

Утім, це все не заважає росіянам красти українське, цинічного його використовувати або ж взагалі видавати за своє.

Нагадаємо, нещодавно співачка Злата Огнєвіч опинилася у схожій ситуації. Росіяни вкрали в артистки пісню “За лісами, горами”, переклали російською і використовують в пропагандистських цілях.

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