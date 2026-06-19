Росіяни цинічно взялися судити Тіну Кароль і пригрозили їй 20 роками ув'язнення: що сталося

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Росія цинічно відкрила проти української співачки Тіни Кароль кримінальну справу.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Країна-агресорка цинічно звинуватила Тіну Кароль у так званій дискредитації військових РФ та фінансуванні ЗСУ. Приводом для відкриття кримінальної справи нібито послужила остання поїздка артистки разом із письменником Серією Жаданом до Харківської області, в рамках якої вона зустрілась з українськими захисниками на Куп’янському напрямку.

До слова, тоді виконавиця також випустила пісню «Ніч». Композиція була створена й співпраці з гуртом «Жадан і Собаки» та бригадою «Хартія». Росіяни знайшли до чого й тут докопатися. Мовляв, пісня формує «позитивний образ військових».

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Тіна Кароль та Сергій Жадан / © instagram.com/tina_karol

Окрім того, росіяни обурені тим, що Тіна Кароль допомагає фінансово українським військовим. Співачка переказує кошти на потреби ЗСУ та допомагає закривати збори. РФ вздумалось, що українська артистка не повинна цього робити.

Наразі в Росії проводять такі собі слідчі дії. При цьому пропагандисти цинічно заявляють, що у разі доведення «провини» Тіни Кароль їй може загрожувати до 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, поки росіяни вигадують справи проти українських артистів, в Україні судять зрадників. Нещодавно скандальна співачка Таїсія Повалій поплатилась за порушення законодавства. Зокрема, артистка підтримувала окупацію України, закликала до порушення державних кордонів, брала участь у пропагандистських заходів, що спрямовані виправдати агресію РФ проти українців. Врешті, над виконавицею відбувся суд. В артистки конфіскували все майно в Україні та засудили її до 12 років ув’язнення. На тлі цього Повалій подалась просити допомоги в РФ.

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